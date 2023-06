A- A+

FUTEBOL Além do Palmeiras: Real Madrid, Arsenal, Patriots e outros times têm aviões; conheça Leila Pereira anunciou entrega da aeronave do Verdão

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, apresentou aos torcedores do Palmeiras o novo avião que ficará à disposição da equipe. O jato, entregue pela Embraer ao custo de R$ 280 milhões, está em nome da empresa lacar Linhas Aéreas S/A, criada em outubro de 2022, que tem Leila como diretora. No entanto, o Verdão terá prioridade no transporte.

A prática é considerada pioneira no Brasil. Em equipes esportivas do exterior, também não é comum, mas há times com exemplares aéreos personalizados para chamar de seus.

Real Madrid

Em 2017, o time da Espanha adquiriu um exemplar A380 para transportar jogadores e comissão técnica em campeonatos e partidas fora da cidade de Madrid. A aquisição foi um presente dado pela companhia aérea Emirates, uma das empresas que patrocina o clube.

O avião luxuoso tem mais de 500 m², e conta com uma imagem de alguns atletas na parte de fora, na região do decalque.

Milan

Assim como o Real Madrid, a equipe italiana também é patrocinada pela Emirates. Seus jogadores inclusive já estamparam uma aeronave.

Benfica

O clube de Portugal também conta com uma aeronave especializada, fruto do patrocínio da Emirates.

Arsenal

O time da Inglaterra também tem um A380 dois andares, e é dono da maior aeronave de passageiros do mundo. Ela conta com diversos luxos como, chuveiro, camas para todos os membros, bar e mais de 2 mil canais de televisão.



Adquirido em 2017, à época o veículo era em cerca de US$ 400 milhões. Naquele ano, o valor equivalia a mais de R$ 1,2 bilhão.

Manchester City

O Manchester City é patrocinado por outra companhia aérea, a Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos. Por causa disso, o atual vencedor da Liga dos Campeões tem dois aviões à disposição, com pinturas personalizadas. Além disso, a empresa dá nome ao estádio do clube britânico.

Mazembe

O Mazembe, da República Democrática do Congo, conta um avião para transportar jogadores e comissão técnica.

Patriots

A equipe de futebol americano New England Patriots, do estado de Massachusetts, também tem seu próprio avião. O exemplar, inclusive, chamou muita atenção durante a pandemia de Covid-19, quando foi cedido pelo dono do time, o empresário Robert Kraft, para realizar o transporte de máscaras e vacinas contra o coronavirus em El Salvador.

