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Futebol Internacional Alemanha anuncia Jürgen Klopp como novo técnico da seleção Ex-comandante de Liverpool e Borussia Dortmund assume a equipe para o ciclo da Copa do Mundo de 2030 após a saída de Julian Nagelsmann

A Alemanha anunciou nesta sexta-feira Jürgen Klopp como novo técnico da seleção masculina. O treinador de 59 anos foi apresentado pela Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, e comandará a equipe até a Copa do Mundo de 2030, iniciando um novo ciclo após a saída de Julian Nagelsmann.

Em sua primeira entrevista como treinador da seleção, Klopp classificou a nomeação como "uma grande honra" e afirmou que comandar a seleção representa o ponto mais alto de sua trajetória no futebol.

— É uma grande honra estar sentado aqui hoje. Eu tinha uma ideia da dimensão do cargo de técnico da seleção, mas, quando você é ligado a ele, sente ainda mais o tamanho e a responsabilidade. Idealmente, este será o ponto alto da minha carreira — afirmou.

Klopp retorna ao trabalho à beira do campo pouco mais de dois anos após encerrar sua passagem de quase nove temporadas pelo Liverpool, clube com o qual conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League, a Copa da Inglaterra e o Mundial de Clubes.

Desde janeiro deste ano, ocupava o cargo de diretor global de futebol da Red Bull, função que deixou para assumir pela primeira vez uma seleção nacional. O contrato com a DFB vai até o Mundial de 2030.

A troca de comando ocorre depois de mais uma campanha decepcionante da Alemanha em Copas do Mundo. A equipe avançou às fases eliminatórias como líder do Grupo E, mas foi eliminada pelo Paraguai na segunda fase ao perder por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. O resultado ampliou a pressão sobre Nagelsmann, que deixou o cargo poucos dias depois da queda.

Ao anunciar sua saída, Nagelsmann afirmou que a seleção precisava de "um novo começo" após a eliminação.

Em comunicado, o treinador disse que refletiu sobre o futuro da equipe depois da derrota e concluiu que o melhor caminho seria abrir espaço para uma nova liderança no ciclo rumo à próxima Copa do Mundo.

Durante a apresentação, o novo treinador afirmou que já iniciou o planejamento para conhecer de perto os jogadores convocáveis e disse que pretende estabelecer contato com o grupo o quanto antes.

— Ainda bem que o primeiro jogo não é amanhã, porque eu estaria sobrecarregado. Vou assistir a partidas em todos os países onde nossos jogadores atuam. O contato com eles é muito importante e essa será minha primeira tarefa — disse.

Klopp também avaliou que a Alemanha possui jogadores de qualidade, mas acredita que a equipe ainda tem margem para evoluir.

— Observei 57 jogadores de linha. Tivemos muitos bons jogadores na Copa do Mundo que não atuaram tão bem. O elenco está longe de ser ruim, mas certamente pode melhorar.

Considerado um dos principais técnicos de sua geração, Klopp construiu sua carreira com trabalhos de destaque no Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool. Na Inglaterra, encerrou um jejum de 30 anos sem título nacional dos Reds e recolocou o clube entre as principais forças do futebol europeu. Também ficou marcado pelo estilo de jogo intenso, pela capacidade de desenvolver jovens jogadores e pela forte identificação com as torcidas das equipes que dirigiu.

Ao falar sobre os objetivos à frente da seleção, o treinador disse que pretende recolocar a Alemanha entre as protagonistas do futebol internacional e afirmou sentir responsabilidade perante os torcedores.

— Não devemos nos considerar mais importantes do que somos. Eu me sinto comprometido com os torcedores alemães para levar a seleção de volta às vitórias. Temos algumas semanas até a próxima Data Fifa e tempo suficiente para nos prepararmos. Todos estão prontos.

Questionado sobre Julian Nagelsmann, Klopp afirmou que os dois não conversaram desde a mudança no comando, mas fez elogios ao antecessor e disse esperar que o episódio esteja encerrado.

— Não houve contato entre nós. Tenho total respeito por ele. Desejo apenas o melhor para Julian e acho que hoje é um bom dia para que esse capítulo seja encerrado.

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