Copa do Mundo Feminina Alemanha aplica maior goleada da Copa do Mundo feminina 2023 contra Marrocos As favoritas ao título não tiveram dificuldades para vencer por 6 a 0

Com domínio completo da partida, a Alemanha não teve dificuldades para vencer a seleção de Marrocos por 6 a 0, nesta segunda-feira (24). A partida aconteceu no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália. Esse foi o maior placar até o momento na Copa do Mundo feminina.

Com o resultado, as alemãs, favoritas ao título, largaram na frente no grupo H. Colômbia e Coreia do Sul ainda estreiam no Mundial às 23h desta segunda.

O próximo jogo da Alemanha é diante da Colômbia no domingo (30). No mesmo dia, Marrocos enfrenta a Coreia do Sul.

No grupo H, o grupo da Alemanha cruza diretamente com o Brasil. Caso fique na segunda colocação, a seleção brasileira deve encarar as alemãs nas oitavas de final.

A contagem da Alemanha começou logo no início do primeiro tempo. Alexandra Popp marcou aos 11 minutos. A centroavante fez o segundo gol antes do intervalo.

Marrocos não teve tempo de respirar no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Klara Buhl fez o terceiro gol.

A seleção marroquina chegou a fazer um gol no início do segundo tempo, porém foi bem anulado por impedimento. As alemãs ampliaram o placar num gol contra marcado por Hanane Ait El Haj. O quinto gol também foi contra, marcado por Yasmin Mrabet.

Ainda deu tempo para Lea Schuller fazer o sexto já nos acréscimos.

