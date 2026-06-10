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Copa do Mundo Jogadores da Alemanha bancam transporte para torcedores na Copa após críticas aos altos custos Diretor esportivo da Alemanha já havia criticado os gastos que os torcedores têm enfrentado

Os jogadores da seleção da Alemanha decidiram custear o transporte de cerca de 600 torcedores para a partida contra o Equador, pela última rodada do Grupo E da Copa do Mundo A informação foi divulgada pelo jornal alemão Der Spiegel.

A iniciativa busca facilitar a presença de fãs alemães no MetLife Stadium, em Nova Jersey, em meio às reclamações sobre os elevados custos para acompanhar os jogos do Mundial nos Estados Unidos.

De acordo com a publicação, o benefício será destinado aos integrantes do clube oficial de torcedores da seleção. Caso a procura supere a quantidade de vagas disponíveis, os contemplados serão definidos por sorteio.

O tema ganhou repercussão nos últimos dias após críticas do diretor esportivo da Alemanha, Rudi Völler. O dirigente questionou os gastos enfrentados pelos torcedores para acompanhar a equipe durante a competição, especialmente com deslocamentos, hospedagem e passagens.

O MetLife Stadium, que receberá a final da Copa do Mundo, tem sido um dos principais alvos das reclamações. Os preços cobrados para chegar ao local durante o torneio estão muito acima dos valores praticados normalmente na região, gerando insatisfação entre torcedores de diferentes seleções.

Diante desse cenário, os próprios jogadores resolveram contribuir para reduzir parte dos custos e incentivar uma presença maior da torcida alemã nas arquibancadas na reta final da fase de grupos.

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