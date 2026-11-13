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Liga das Nações da UEFA Alemanha bate Sérvia e aumenta chances de vaga na Liga das Nações; Holanda faz 7 na Grécia Debaixo de forte chuva, a Alemanha conseguiu abrir o placar no primeiro ataque

A Alemanha aumentou nesta sexta-feira suas chances de classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, ao derrotar a Sérvia por 3 a 1, em Belgrado, no duelo válido pela quinta rodada do Grupo 2.

Com o resultado, a seleção do técnico Jürgen Klopp chegou aos oito pontos, mesma pontuação da Grécia, que perdeu por 7 a 0 para a Holanda, que, com 11 pontos, lidera a chave e tem vaga assegurada na próxima fase da competição. As seleções voltam a jogar na segunda-feira. Os alemães (oito pontos) recebem os holandeses (11), enquanto os sérvios (zero) visitam a Grécia (oito).

O jogo na capital sérvia foi disputado Estádio Marakana com portões fechados por causa de punição imposta pela Uefa devido ao comportamento racista e discriminatório da torcida sérvia em jogos anteriores diante de Grécia e Holanda. Cerca de 5 mil crianças (até 14 anos), acompanhadas por responsáveis, foram autorizadas para entrarem no estádio.

Debaixo de forte chuva, a Alemanha conseguiu abrir o placar no primeiro ataque. Após escanteio cobrado pela esquerda, a bola resvalou no zagueiro Babic e entrou contra a própria meta da Sérvia, aos dois minutos.

A vantagem precoce deixou a Alemanha com total controle do jogo. O time do técnico Jurgen Klopp chegou a ter 84% de posse de bola e não demorou para ampliar o placar. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Wirtz fez o segundo gol do jogo.

A Sérvia se abateu demais e praticamente assistiu a Alemanha a tocar a bola. O goleiro alemão Ter Stegen só tocou na bola em bolas recuados pela sua zaga.

A primeira defesa do goleiro alemão só ocorreu aos 34 minutos, quando Milenkovic foi lançado dentro da área. Ter Stegen se antecipou e fez a defesa.

A Sérvia voltou para o segundo tempo com a intenção de diminuir a desvantagem, mas o seu avanço liberou a espaços para a Alemanha. Aos cinco minutos, o canhoto Gruda pegou a bola na intermediária alemã e carregou até a entrada da área sérvia para acertar um belo chute rasteiro e fazer 3 a 0.

A excessiva tranquilidade da Alemanha propiciou à Sérvia descontar aos 11 minutos, com Babic. Cvetkovic, logo depois, quase fez o segundo gol dos anfitriões. O lance fez a Alemanha acordar e Scherhant acertou a trave esquerda de Milinkovic-Savic

A Alemanha voltou a ficar com quase a totalidade da posse de bole e o ritmo de jogo voltou a diminuir, ainda mais quando Dragojevic foi expulso e deixou a Sérvia com dez jogadores. No final, Živkovic também recebeu cartão vermelho.

Massacre em Amsterdã

Com três gols de Reijnders, dois de Timber, um de Summerville e outro de Malen, a Holanda massacrou a Grécia por 7 a 0 e carimbou sua presença nas quartas de final.

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