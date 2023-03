Alemanha enfrenta Bélgica em amistoso; veja as escalações e saiba onde assistir

A- A+

País-sede da Eurocopa 2024, a Alemanha vem fazendo amistosos na primeira data Fifa do ano. O adversário desta terça-feira (28) será a Bélgica, que participa das eliminatórias da Euro, mas folga na segunda rodada do Grupo F. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), em Colônia.

O primeiro jogo feito pela seleção alemã após a eliminação na fase de grupos da Copa do Catar foi contra o Peru. Os europeus venceram por 2 a 0, com dois gols de Füllkrug.

A Bélgica também vem de vitória. Na primeira rodada das eliminatórias da Euro, os belgas venceram a Suécia por 3 a 0. O destaque foi o artilheiro Lukaku que anotou um hat-trick.

As duas seleções chegam com desfalques para o confronto. Nico Schlotterbeck, lesionado no último jogo, e Havertz, gripado, já deixaram a concentração da seleção alemã. A Bélgica tem as ausências do goleiro Courtois e do ala Doku.

Prováveis escalações:

Alemanha: Ter Stegen; Wolf, Ginter, Kehrer, Raum; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Gotze, Werner; Fullkrug. Técnico: Hansi Flick.

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen; Theate, Onana, Lukebakio, De Bruyne, Carrasco; Trossard e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

Onde assistir Alemanha x Bélgica?

O amistoso vai ter transmissão do SporTV.



