Copa do mundo Feminina Alemanha, Bélgica e Holanda oficializam candidatura para sediar Copa feminina de 2027 A FIFA vai anunciar o organizador do Mundial feminino de 2027 durante congresso em maio de 2024

As federações de futebol de Alemanha, Bélgica e Holanda oficializaram, através de um comunicado publicado nesta quarta-feira (25), sua candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027.

Os objetivos fixados para a organização do torneio "se alinham com a responsabilidade que os anfitriões têm de apoiar a Fifa em seu dever de desenvolver o futebol em escala global", indicaram as federações em seu texto.

Esta é a quarta candidatura apresentada para receber o evento, após as de Estados Unidos/México, Brasil e África do Sul.

A FIFA vai anunciar o organizador do Mundial feminino de 2027 durante congresso em maio do ano que vem, em Bangcoc (Tailândia).

