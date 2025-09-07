A- A+

DECISÕES Alemanha derrota Irlanda do Norte e vence pela 1ª vez nas Eliminatórias para a Copa do Mundo Com o resultado, os tetracampeões mundiais conquistaram os primeiros três pontos no Grupo A, após derrota inesperada para a Eslováquia, por 2 a 0, na estreia

Com bela recepção e grande apoio da torcida de Colônia, a seleção alemã conquistou a primeira vitória nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do ano que vem, neste domingo, ao derrotar a Irlanda do Norte, por 3 a 1.

Com o resultado, os tetracampeões mundiais conquistaram os primeiros três pontos no Grupo A, após derrota inesperada para a Eslováquia, por 2 a 0, na estreia. Os alemães dividem o segundo lugar na chave, que é liderada pelos eslovacos, com seis pontos, após vitória, por 1 a 0, em Luxemburgo neste domingo.

A Alemanha começou pressionando muito a saía de bola da Irlanda do Norte, sem deixar o adversário armar suas jogadas. E o primeiro gol dos anfitriões não demorou a sair.



Aos sete minutos, Gnabry escapou com muita velocidade no meio da zaga irlandesa e tocou com categoria para desviar do goleiro Peacock-Farrell para abrir o placar.

O gol precoce consolidou o domínio alemão, que tinha o controle da bola, mas não soube aproveitar de início para agredir ainda mais o adversário. Faltou ambição para a equipe alemã.

A Irlanda do Norte, apesar da timidez ofensiva, criou coragem para buscar as bolas alçadas na área alemã, mas não tinha sucesso.

Mas, aos 33 minutos, o experiente zagueiro Rudiger errou na saída de bola e proporcionou escanteio para a Irlanda do Norte. Price, em um lindo toque na bola, empatou o jogo para explosão dos torcedores irlandeses presentes em Colônia.

Os últimos 15 minutos da primeira etapa tiveram um panorama totalmente diferente do início do jogo. A Irlanda passou a pressionar a saía de bola alemã, que mostrou insegurança para tocar a bola.

Os bons lançamentos longos do volante Kimmich foram as únicas alternativas de criação alemã, mas acabaram desperdiçados pelo mau posicionamento do ataque, flagrado duas vezes em impedimento

A Alemanha voltou para o segundo tempo visivelmente nervosa. A bola parecia 'queimar' nos pés dos jogadores. Sem consistência na troca de passes, o jeito foi buscar as jogadas individuais. Aos 13 minutos, Leweling arriscou de longe e levou perigo.

O lance entusiasmou os alemães. Raun forçou Peacock-Farrell a fazer bela defesa, enquanto cabeçada de Anton triscou o travessão irlandês. Aos 23 minutos, Kimmich lançou Wirtz, mas o goleiro da Irlanda fez bela defesa.

Aos 24, bobeou em um lançamento e a bola sobrou livre para Amiri, que só teve o trabalho para empurrar para dentro do gol aberto: 2 1, Alemanha.

A vantagem no placar animou a torcida e o time alemão, que chegou ao terceiro gol em uma bela cobrança de falta de Wirtz, aos 27 minutos.

Daí em diante, a Alemanha desfrutou do bom momento, tocou a bola com tranquilidade, diante de uma Irlanda conformada com a derrota.

Veja também