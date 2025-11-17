Alemanha e Holanda dão show e garantem vaga na Copa do Mundo 2026

A- A+

Seleção tradicionais do futebol mundial, Alemanha e Holanda garantiram presença na Copa do Mundo do ano que vem, nesta segunda-feira, com goleadas. Enquanto os tetracampeões alemães marcaram 6 a 0 na Eslováquia, Leipzig, os holandeses, marcaram 4 a 0 na Lituânia, em Amsterdã.



Com os resultados, a Alemanha terminou em primeiro lugar no Grupo A, com 15 pontos, deixando a Eslováquia, com 12, na repescagem. No Grupo G, a Holanda alcançou 17 pontos na primeira colocação, enquanto a Polônia, que bateu Malta por 3 a 2, chegou aos 14, em segundo.



Jogando pelo empate, mas pressionada para ter um bom desempenho diante de sua torcida, a Alemanha pressionou muito desde o início. Com passes rápidos, buscou as jogadas pelas laterais, mas os cruzamentos eram bloqueados pela fechada defesa eslovaca



O capitão Kimmich esbanjou disposição na armação das jogadas da Alemanha e foi dele a assistência para o gol de cabeça do grandalhão Woltemade, aos 19 minutos.



A Eslováquia respondeu rápido. O goleiro Baumann teve de esforçar para evitar o empate e Duris acertou uma bomba que passou muito perto do travessão alemão. Tudo isso aos 20 minutos



A Alemanha mão se acomodou e foi ao ataque. Dubravka fez uma bela defesa, mas não evitou o gol de Gnabry, aos 28 minutos, após linda troca de passes da Alemanha.





A Eslováquia não desistiu e Hancko quase diminuiu de cabeça. Mas a insistência dos eslovacos deixou espaços para os contragolpes alemães. Em um deles, Sane escapou e fez o terceiro, aos 36 minutos. Em ritmo alucinante o atacante marcou o quarto, aos 41.



A Alemanha seguiu no ataque no segundo tempo, mas sem a mesma intensidade, pois a classificação fora praticamente assegurada nos primeiros 45 minutos. Mas ainda houve oportunidade do quinto gol, aos 22 minutos, com Baku, após jogada de todo ataque alemão



Em nova grande jogada coletiva, Ouedraogo fez o sexto gol, comemorado pelo time e pelo estádio como se fosse o primeiro. E ficou assim.



Holanda



Com tranquilidade, sem pressa, a Holanda trocou passes e esperou pelas falhas dos lituanos, que não demoraram para acontecer. Em uma roubada de bola, Reijnders surgiu livre diante de Gertmonas para fazer 1 a 0. Ele quase fez o segundo, mas acertou a trave.



A Lituânia, que começou o jogo com quatro derrotas e três empates, só apareceu no campo de ataque no primeiro tempo após roubar a bola nos raros passes errados da Holanda, mas não teve forças para criar jogadas perigosas que ameaçassem o goleiro Verbruggen.



Com a vantagem no placar e quase 75% de posse de bola, os holandeses aumentaram o ritmo. O zagueiro Van Dijk quase fez o segundo de cabeça, enquanto o corintiano Memphis Depay teve atuação discreta nos primeiros 45 minutos.



O panorama não mudou na etapa final. Logo aos 12 minutos, o árbitro interpretou pênalti em um lance analisado pelo VAR e Gakpo cobou com categoria: Holanda, 2 a 0. O gol animou a torcida e a seleção holandesa, que marcou o terceiro com Simons, aos 15.



E o show holandês não parou por aí. Aos 17, Malen escapou da área holandesa, em um sensacional contra-ataque para fazer 4 a 0 O placar 'elástico' não tirou o ânimo holandês, que seguiu em busca de mais oportunidades, mas não teve sucesso.

