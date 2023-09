A- A+

Copa do Mundo de basquete Alemanha é o sétimo país a conquistar a Copa do Mundo de basquete Na preliminar, o Canadá bateu os Estados Unidos e ficou com o terceiro lugar

A Alemanha venceu a Sérvia na final da Copa do Mundo de basquete, por 83 a 77, neste domingo, e selou de forma invicta a conquista do título inédito, no Mall of Asia Arena, em Manila, nas Filipinas. Na preliminar, o Canadá superou os Estados Unidos por placar de 127 a 118, na prorrogação, e faturou o bronze, a primeira medalha em Copas de sua história. O alemão Dennis Schroder, com 28 pontos, eleito o MVP da competição.

Esse é o primeiro título dos alemães, que anteriormente tinham um terceiro lugar em 2002 como melhor posição, quando a equipe ainda tinha como astro Dirk Nowitzki - que, inclusive, foi eleito Melhor Jogador (MVP, em inglês) daquela edição.

Com o título inédito, a Alemanha entra para a história do basquete mundial e se junta ao seleto grupo de seis países que conquistaram o título da Copa do Mundo. São elas: Estados Unidos (5), Brasil (2), Argentina (1), Espanha (2) e as antigas Iugoslávia (5) e União Soviética (3).

Para os sérvios, era a chance de vencer pela primeira vez também, após o vice-campeonato em 2014, diante dos Estados Unidos.

Depois de uma primeira metade igualada, com o placar indo para o intervalo em 47 a 47, os alemães deslancharam no terceiro quarto, obtendo uma vantagem de 12 pontos.

Os alemães conseguiram controlar as ações, mas viram os sérvios reagirem no fim da partida. Faltando um minuto, o placar era de 78 a 75. Porém, a Alemanha contou com o destaque de Dennis Schroder, que fez três pontos, e ajudou a segurar a vantagem.

Os cestinhas da final foram o alemão Dennis Schroder com 28 pontos, eleito o MVP da competição, e o sérvio Aleksa Avramovic, com 21 pontos. Também se destacaram o alemão Franz Wagner (19 pontos) e o sérvio Bogdan Bogdanovic (17 pontos).

Os quatro primeiros colocados na Copa do Mundo se garantiram nas Olimpíadas de Paris, assim como Austrália, Sudão do Sul e Japão (a França já tem vaga por ser a sede). O Brasil foi o 13º colocado na competição.

Pelo bronze

O destaque da partida foi Dillon Brooks, cestinha do jogo que converteu 12 dos 18 arremessos de quadra, sendo sete de oito do perímetro. O jogador canadense brilhou, marcando 39 pontos, e conquistou a sua maior marca na carreira. O cestinha dos Estados Unidos foi Anthony Edwards, que somou 24 pontos e cinco rebotes.

Foi um jogo bem disputado e decidido na prorrogação. O Canadá aproveitou bastante a marcação que fez, e deixou os Estados Unidos para trás, faturando a medalha de bronze faltando 43 segundos para a partida terminar.

