Alemanha empata com México em amistoso nos EUA

A Alemanha encerrou sua excursão pelos Estados Unidos com um empate em 2 a 2 com o México nesta terça-feira (17), em amistoso disputado no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Antonio Rüdiger (25') e Niclas Füllkrug (51') marcaram os gol alemães na partida, enquanto o México foi às redes com Uriel Antuna (37') e Érick Sánchez (47').

Este foi o 13º jogo entre México e Alemanha. O retrospecto é de cinco vitórias da seleção europeia, duas dos mexicanos e seis empates.

As duas equipes terão seus próximos compromissos em novembro. A Alemanha fará dois jogos de preparação para a Eurocopa de 2024: recebe a Turquia em Berlim no dia 18 e vai a Viena enfrentar a Áustria no dia 21.

Por sua vez, o México vai disputar as quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, que dá vaga na Copa América de 2024.

