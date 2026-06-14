Dom, 14 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo13/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Copa do Mundo

Alemanha estreia na Copa do Mundo aplicando 7 a 1 em Curaçao

Goleada faz da Alemanha a seleção com mais gols na história das Copas

Reportar Erro
Alemanha atropela Curaçao na estreia da Copa do Mundo Alemanha atropela Curaçao na estreia da Copa do Mundo  - Foto por RONALDO SCHEMIDT / AFP

Resultado à moda alemã. Neste domingo (14), em Houston, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao e aplicou mais um 7 a 1 na história da Copa do Mundo. 

O duelo começou sob o comando alemão, que logo abriu o placar com Nmecha aos seis minutos. Curaçao resistiu na reta inicial e chegou a empatar o jogo como Comenencia aos 21 minutos. 

Leia também

• Escócia vence Haiti e vira líder do grupo do Brasil na Copa do Mundo

• 'Não sou vidente', diz Matheus Cunha sobre chances do Brasil na Copa do Mundo

• Árbitro da Somália impedido de entrar nos EUA receberá salário integral da Copa, diz site

Mas Schlotterbeck e Havertz devolveram a normalidade do confronto ainda antes do intervalo e a tetracampeã foi para os vestiários com uma confortável de dois gols.

Mesmo que tenha mostrado coragem para jogar e qualidade de alguns jogadores, a diferença de nível técnico ficou ainda mais aparente no segundo tempo. Aos poucos, Musiala, Brown, Undav e outro de Havertz fecharam o placar em 7 a 1. 

Com mais sete gols no currículo de Copa do Mundo, agora a Alemanha se torna a seleção com mais gols na história dos mundiais. Os alemães marcaram 239 vezes, contra 238 do Brasil. 

O time de Julian Nageslmann volta a campo no próximo sábado (20), contra a Costa do Marfim. Por outro lado, Curaçao, mesmo país do mundo a disputar uma edição de Copa, enfrenta o Equador no mesmo dia. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter