Alemanha estreia na Copa do Mundo aplicando 7 a 1 em Curaçao
Goleada faz da Alemanha a seleção com mais gols na história das Copas
Resultado à moda alemã. Neste domingo (14), em Houston, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao e aplicou mais um 7 a 1 na história da Copa do Mundo.
O duelo começou sob o comando alemão, que logo abriu o placar com Nmecha aos seis minutos. Curaçao resistiu na reta inicial e chegou a empatar o jogo como Comenencia aos 21 minutos.
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Mas Schlotterbeck e Havertz devolveram a normalidade do confronto ainda antes do intervalo e a tetracampeã foi para os vestiários com uma confortável de dois gols.
Mesmo que tenha mostrado coragem para jogar e qualidade de alguns jogadores, a diferença de nível técnico ficou ainda mais aparente no segundo tempo. Aos poucos, Musiala, Brown, Undav e outro de Havertz fecharam o placar em 7 a 1.
Com mais sete gols no currículo de Copa do Mundo, agora a Alemanha se torna a seleção com mais gols na história dos mundiais. Os alemães marcaram 239 vezes, contra 238 do Brasil.
O time de Julian Nageslmann volta a campo no próximo sábado (20), contra a Costa do Marfim. Por outro lado, Curaçao, mesmo país do mundo a disputar uma edição de Copa, enfrenta o Equador no mesmo dia.