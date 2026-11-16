Alemanha goleia Holanda e garante vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa
Apesar do revés, os holandeses também se classificaram na competição
A Alemanha garantiu o primeiro lugar do Grupo 2 da Liga das Nações da Uefa, ao massacrar a Holanda, nesta segunda-feira, em Berlim, por 5 a 0, o duelo válido pela sexta e última rodada. A segunda vaga da chave ficou para os holandeses, ambas as seleções com 11 pontos.
A Grécia acabou eliminada, também com 11 pontos, ao vencer, por 1 a 0, em casa a Sérvia, que perdeu os seis jogos disputados. Alemanha e Holanda se juntam a Inglaterra, Espanha, França, Bélgica e Portugal. Resta uma vaga, que será definida nesta terça-feira entre Dinamarca e Noruega.
A Alemanha começou com a tentativa de pressionar, mas a Holanda adiantou a marcação e impediu o avanço adversário. Sem condições de furar a defesa holandesa, os alemães tiveram a primeira jogada mais perigosa aos 13 minutos, com um lançamento do goleiro Ter Stegen, que encontrou Havertz. A finalização de Scherhant bateu na zaga.
Já a Holanda só foi ter sucesso em um contra-ataque aos 18 minutos, mas Summerville demorou para concluir a jogada e acabou bloqueado.
Os visitantes continuaram mais perigosos e aos 25 minutos Gakpo fez boa jogada pela esquerda e serviu Malen, mas a conclusão foi ruim.
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A Alemanha foi perigosa na parte final do primeiro tempo, quando concentrou suas jogadas pela esquerda. Aos 31, Scherhant acertou a trave esquerda de Verbruggen. Aos 40, o jovem, que atua pela quinta vez com a camisa da seleção alemã, acertou um belo chute para abrir o placar, aos 40 minutos.
O segundo foi bem mais movimentado. Em cinco minutos, três boas chance foram criadas. Scherhant e Gruda pela Alemanha e Dumfries pela Holanda.
O jogo fica mais disputado, com lances mais ríspidos. Aos 12, exige boa defesa de Ter Stegen. Mas quem marcou de novo foi a Alemanha.
Aos 15 minutos, Wirtz iniciou jogada pela esquerda, perdeu a bola, mas brigou, retomou e acertou um belo chute de fora da área para ampliar para os anfitriões, que não se contentaram e fizeram o terceiro gol aos 20 minutos, com Schlotterbeck, após cobrança de falta.
Embalada, a Alemanha passou a não perder mais oportunidades. Aos 26, em contra-ataque, Gruda carregou a boa até a área holandesa e tocou para Wirtz fazer o quarto.
E não parou aí. Colm a Holanda 'nocauteada', a Alemanha trocou passes na área e Gruda fez o quinto gol, aos 32. O vexame fez a equipe holandesa se reunir no meio de campo para discutir o péssimo momento.
A partir daí, a festa tomou conta do Estádio Olímpico de Berlim e o técnico Jurgen Klopp ficou com o sorriso estampado até o final dos 90 minutos.