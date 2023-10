A- A+

Futebol Internacional Alemanha inicia 'era Nagelsmann' com vitória sobre EUA em amistoso Em East Hartford, Connecticut, alemães venceram de virada

A Alemanha venceu os Estados Unidos por 3x1 em amistoso disputado neste sábado (14), em East Hartford (Connecticut), na estreia do técnico Julian Nagelsmann no comando da 'Mannschaft'.

Os americanos abriram o placar com Christian Pulisic acertando belo chute de fora da área aos 27 minutos, mas os alemães empataram antes do intervalo com Ilkay Gündogan (39').

No segundo tempo, a Alemanha conseguiu a virada marcando com Niclas Füllkrug (58') e, minutos depois, aumentou vantagem com gol de Jamal Musiala (61').

Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, a seleção alemã demitiu o técnico Hansi Flick em 10 de setembro deste ano, um dia depois da goleada sofrida para o Japão por 4x1.

Rudi Völler, diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB), assumiu interinamente e comandou a equipe na vitória por 2x1 sobre a França dois dias depois.

Ex-treinador do Bayern de Munique, Nagelsmann foi anunciado em 22 de setembro e fez seu primeiro jogo à frente da seleção contra os americanos, que no Mundial do Catar chegaram às oitavas de final e foram eliminados pela Holanda.

Na próxima terça-feira, a Alemanha enfrenta o México em novo amistoso, como parte de sua preparação para a Eurocopa de 2024, da qual será anfitriã.

