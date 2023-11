A- A+

Futebol Internacional Alemanha perde amistoso em casa contra Turquia a sete meses de 'sua' Eurocopa-2024 No Estádio Olímpico de Berlim, os turcos surpreenderam com o placar de 3x2

A Alemanha perdeu por 3x2 para a Turquia em um amistoso disputado neste sábado (18), no Estádio Olímpico de Berlim, um revés preocupante a sete meses da partida de abertura em Munique da Eurocopa-2024.

Já haviam se passado 18 anos desde a última derrota da 'Mannschaft' para a Turquia (2x1 em 8 de outubro de 2005). E é preciso voltar a meados de junho de 1951 para encontrar uma derrota em casa contra os turcos.

A Alemanha voltou a mostrar as suas lacunas defensivas no primeiro jogo do técnico Julian Nagelsmann em casa. Os anfitriões sofreram dois gols na reta final do primeiro tempo, de Ferdi Kadioglu (38') e Kenan Yildiz (45'+2), antes do terceiro de Yusuf Sari na segunda etapa (71', de pênalti).

Kai Havertz havia aberto o placar para a Alemanha aos 4 minutos de jogo e Niclas Fullkrug empatou logo após o intervalo (49'), mas não foi suficiente para ampliar a sequência de três jogos sem derrota desde a demissão de Hansi Flick em setembro.

A Mannschaft viaja na terça-feira para Viena para enfrentar a Áustria, já classificada para a Euro-2024, assim como a Turquia.

Veja também

Sport Em coletiva após derrota para o Vitória, Enderson Moreira garante que não permanece no Sport em 2024