Alemanha tem interesse em sediar a Copa do Mundo de 2038 ou 2042
País recebeu o Mundial pela última vez em 2006, que terminou com o título da Itália
A Alemanha trabalha com a possibilidade de voltar a sediar uma Copa do Mundo e avalia apresentar uma candidatura para receber o torneio em 2038 ou 2042.
O país, que organizou o Mundial pela última vez em 2006, considera ter a infraestrutura necessária para receber novamente a principal competição do futebol mundial.
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De acordo com Axel Hellmann, CEO do Eintracht Frankfurt e membro da diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB), a candidatura para 2042 é atualmente o cenário mais provável, embora a possibilidade de tentar receber a edição de 2038 também esteja sendo considerada.
A decisão dependerá das regras da Fifa para a escolha dos países-sede.
— Adoraríamos, e existe uma iniciativa de Neuendorf e da DFB para concorrer em 2042, talvez 2038. Depende das normas da Fifa — afirmou Hellmann ao The Athletic.
O dirigente destacou que a Alemanha já possui uma estrutura preparada para receber uma competição de grande porte, com estádios, rede de transporte e capacidade hoteleira.
Hellmann também demonstrou confiança na demanda por ingressos caso o país seja escolhido novamente.
— A Alemanha tem a infraestrutura de estádios, de mobilidade e hoteleira. Todos os jogos terão ingressos esgotados. Será um sucesso — garantiu.
A última vez que a Alemanha recebeu uma Copa do Mundo foi em 2006. Naquele torneio, a seleção anfitriã terminou na terceira colocação, enquanto a Itália conquistou o título ao derrotar a França nos pênaltis na final, disputada em Berlim.
Uma nova candidatura, porém, enfrenta obstáculos relacionados ao calendário da Fifa. A entidade costuma adotar um sistema de rotação entre as confederações e, em geral, espera duas edições do torneio antes de retornar a um continente.
Como a Europa estará entre as regiões que receberão a Copa de 2030, ao lado de América do Sul e África, uma candidatura alemã para 2038 poderia encontrar dificuldades.
Para 2034, a sede será a Arábia Saudita, representante da Confederação Asiática.