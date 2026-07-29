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COPA DO MUNDO Alemanha tem interesse em sediar a Copa do Mundo de 2038 ou 2042 País recebeu o Mundial pela última vez em 2006, que terminou com o título da Itália

A Alemanha trabalha com a possibilidade de voltar a sediar uma Copa do Mundo e avalia apresentar uma candidatura para receber o torneio em 2038 ou 2042.



O país, que organizou o Mundial pela última vez em 2006, considera ter a infraestrutura necessária para receber novamente a principal competição do futebol mundial.

De acordo com Axel Hellmann, CEO do Eintracht Frankfurt e membro da diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB), a candidatura para 2042 é atualmente o cenário mais provável, embora a possibilidade de tentar receber a edição de 2038 também esteja sendo considerada.



A decisão dependerá das regras da Fifa para a escolha dos países-sede.

— Adoraríamos, e existe uma iniciativa de Neuendorf e da DFB para concorrer em 2042, talvez 2038. Depende das normas da Fifa — afirmou Hellmann ao The Athletic.

Elenco alemão. Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP

O dirigente destacou que a Alemanha já possui uma estrutura preparada para receber uma competição de grande porte, com estádios, rede de transporte e capacidade hoteleira.



Hellmann também demonstrou confiança na demanda por ingressos caso o país seja escolhido novamente.

— A Alemanha tem a infraestrutura de estádios, de mobilidade e hoteleira. Todos os jogos terão ingressos esgotados. Será um sucesso — garantiu.

A última vez que a Alemanha recebeu uma Copa do Mundo foi em 2006. Naquele torneio, a seleção anfitriã terminou na terceira colocação, enquanto a Itália conquistou o título ao derrotar a França nos pênaltis na final, disputada em Berlim.

Torcida alemã durante treino do elenco na Copa do Mundo de 2026. Foto: Alexander Hassenstein / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Uma nova candidatura, porém, enfrenta obstáculos relacionados ao calendário da Fifa. A entidade costuma adotar um sistema de rotação entre as confederações e, em geral, espera duas edições do torneio antes de retornar a um continente.

Como a Europa estará entre as regiões que receberão a Copa de 2030, ao lado de América do Sul e África, uma candidatura alemã para 2038 poderia encontrar dificuldades.



Para 2034, a sede será a Arábia Saudita, representante da Confederação Asiática.

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