Alemanha vê goleiro brilhar, vira contra Itália pelo alto e abre vantagem na Liga das Nações

Nove anos depois de uma extensa disputa de pênaltis nas quartas da Eurocopa de 2016, Itália e Alemanha voltaram a se enfrentar em um mata-mata. Na abertura das quartas de final da Liga das Nações, em Milão, nesta quinta-feira, os visitantes reagiram após sair em desvantagem e buscaram a virada, por 2 a 1, pelo alto, para manter um tabu que dura quase 13 anos, agora com sete jogos oficiais. Foi a terceira vitória no período, além de quatro igualdades.



Depois de perder seus primeiros quatro mata-matas na história contra os italianos, a Alemanha triunfou pela primeira e única vez justamente na Eurocopa de 2016. Com a virada em Milão, ela fica muito bem para melhorar seu desempenho no confronto e espera fazer valer o mando de campo no domingo, em Dortmund, onde ocorre o jogo de volta e palco do último encontro antes desta quinta, no qual goleou por 5 a 2.





Além de ser mortal no jogo aéreo - seus dois gols vieram em cabeçadas - a Alemanha viu Baumann, seu terceiro goleiro, brilhar e parar o ataque italiana com difíceis e plásticas defesas, duas delas com os atacantes frente a frente.



Duas maiores vencedoras da Europa, as tetracampeãs mundiais entraram em campo para obter uma vantagem que traria maior tranquilidade na volta, domingo. As desfalcadas seleções sabe que avançar significa fazer o Final Four da Liga das Nações como mandante, já que Turim e Munique estão reservados para a definição, a depender da classificada.



Os times tinham um adversário a mais em campo: os tantos desfalques. A Itália perdeu de última hora o goleador Retegui e já não tinha Dimarco e Locatelli. Sem perder da rival há 13 anos, a Alemanha entrou em campo com seu terceiro goleiro, Baumann, após lesões de Neuer e Ter Stegen, além dos importantes Havertz, Wirtz e Pavlovic na linha.

O jogo



O começo veio da melhor maneira aos italianos. Em jogada de toques de primeira e com enorme rapidez, Barella deu lindo passe para Politano tocar para a área. Após o corte errado, Tonali apareceu livre e mandou às redes para explosão da torcida em Milão. - já havia vaiado o hino alemão e pressionava bastante.



Sair na frente rápido era tudo o que o técnico Luciano Spalletti queria para ter o contragolpe. Apostando na forte defesa, com três zagueiros, a Itália anulava Musiala e Leroy Sané, principais nomes ofensivos alemães, impedia que a bola chegasse no centroavante Burkardt e, em alta velocidade, atacava em alta velocidade para tentar ampliar.



Na melhor oportunidade italiano antes do intervalo, Moise Kean recebeu na cara do goleiro e soltou a bomba, de primeira. Baumann, sempre relacionado como terceiro goleiro da seleção alemã, fez milagre e evitou desvantagem maior. Donnarumma trabalhou com segurança do outro lado quando exigido para levar a vantagem ao descanso.

Segundo tempo



Desgostoso com a postura de sua equipe, o técnico Julian Nagelsmann voltou do intervalo com o centroavante Kleindienst na vaga de Burkardt e foi premiado com apenas três minutos. O lateral Kimmich cruzou com perfeição e a novidade apareceu livre para empatar, de cabeça.



O jogo ficou aberto e com oportunidades de ambos os lados. Raspadori saiu cara a cara e bateu colocado. Baumann mais uma vez estragou a festa italiana ao salvar, com o pé. Os donos da casa não aproveitaram as oportunidades e viram Goretzka, de cabeça, virar e definir o placar. Ainda deu tempo para outra defesa complicada de Baumann, em bomba de fora da área.



Quem passar do poderoso clássico europeu terá nas semifinais a vencedora entre Dinamarca e Portugal, que definem a vaga no Estádio Alvalade, em Lisboa, com todos os ingressos vendidos.





