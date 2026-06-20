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Copa do Mundo Alemanha vence Costa do Marfim de virada (2-1) e se garante na próxima fase da Copa Europeus quebram a maldição e se classificam para fase de mata-a-mata pela primeira vez desde 2014

Com dois gols de Deniz Undav, a Alemanha venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 neste sábado (20), em Toronto, e se classificou para a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026.

A classificação permite à seleção alemã quebrar a maldição que começou em 2018 e continuou em 2022, com eliminações na primeira fase que foram humilhantes para uma torcida acostumada a vencer.

Undav foi a solução para os problemas dos tetracampeões mundiais.

O atacante do Stuttgart virou o placar no segundo tempo (68' e 90'+4), depois que os 'Elefantes' foram para o intervalo em vantagem pelo gol de Franck Kessié (30').

A Alemanha, que na estreia goleou Curaçao por 7 a 1, soma seis pontos e lidera o Grupo E, enquanto a Costa do Marfim permanece com os três pontos que conquistou com a vitória sobre o Equador por 1 a 0 na primeira rodada.

Resiliência alemã

O jogo em Toronto recompensou a resiliência da equipe de Julian Nagelsmann, que fez as substituições certas no intervalo, colocando Undav em campo. Ao mesmo tempo, puniu a falta de oportunismo dos marfinenses, que desperdiçaram diversas chances de liquidar a fatura.

A Costa do Marfim cumpriu os prognósticos e impôs um estilo de jogo de contra-ataque. Uma arrancada fulminante pela esquerda de Yan Diomandé, o craque da equipe africana, resultou em um cruzamento que, após um erro da defesa alemã, levou ao gol de Kessié.

A Alemanha sentiu o golpe e passou um longo período sem conseguir reagir.

Nem Jamal Musiala, nem Aleksandar Pavlovic conseguiram aproveitar a maior posse de bola. Nagelsmann, o técnico mais jovem desta Copa do Mundo (38 anos), percebeu e substituiu ambos por Undav e Nadiem Amiri.

Undav decide

Com a Costa do Marfim sentindo o desgaste físico, a Alemanha acelerou o ritmo e a defesa da equipe africana falhou em momentos cruciais, o que acabou custando a derrota.

E Undav foi decisivo.

"O primeiro gol foi um posicionamento perfeito do Deniz, ele finalizou de forma incrível", e o segundo "é um gol clássico dele", descreveu Nagelsmann, elogiando o artilheiro da partida.

A Costa do Marfim perdeu a chance de comemorar de forma antecipada a classificação para a próxima fase, algo inédito em sua quarta participação na Copa do Mundo.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico Emerse Fae saiu de campo preocupada com a lesão do lateral-direito Wilfred Singo.

Na última rodada do Grupo E, a Alemanha enfrentará o Equador e a Costa do Marfim jogará contra Curaçao.

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