Alemanha vence os Estados Unidos de virada em último amistoso antes da Copa do Mundo

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Alemanha e Estados Unidos encerraram neste sábado seus compromissos preparatórios para a Copa do Mundo. Em amistoso disputado em Chicago, os alemães levaram a melhor por 2 a 1, em um duelo equilibrado que serviu como último teste para as duas equipes antes do início da competição.



Os europeus saíram na frente logo nos primeiros minutos. Após falta sofrida por Nmecha no campo de ataque, Joshua Kimmich levantou a bola na área e encontrou Kai Havertz livre para cabecear e abrir o marcador.



Apesar do início favorável da Alemanha, os donos da casa conseguiram responder ainda na etapa inicial. Aos 37 minutos, depois de uma cobrança de escanteio afastada parcialmente pela defesa, Antonee Robinson aproveitou a sobra na entrada da área e acertou um belo chute de primeira para empatar a partida.





Os Estados Unidos voltaram do intervalo com postura agressiva e tentaram pressionar em busca da virada. No entanto, quem voltou a balançar as redes foi a Alemanha. Aos 12 minutos do segundo tempo, Havertz recebeu dentro da área e serviu Leroy Sané, que finalizou com precisão para recolocar os visitantes em vantagem



O gol acabou esfriando a reação norte-americana. Embora a equipe da casa tenha mantido a intensidade por alguns momentos, as várias substituições realizadas pelos dois treinadores reduziram o ritmo do confronto e diminuíram o número de oportunidades claras.



A Alemanha ainda esteve perto de ampliar com Goretzka, que levou perigo em uma finalização de média distância. Já os Estados Unidos criaram sua melhor chance nos minutos finais, quando Aaronson recebeu pela esquerda e obrigou Baumann a fazer uma importante defesa para garantir o triunfo alemão.



Agora, as duas seleções voltam a campo apenas pela Copa do Mundo Os Estados Unidos estreiam diante do Paraguai, no dia 12 de junho, pelo Grupo D. A Alemanha, por sua vez, inicia sua caminhada no Grupo E em 14 de junho, contra Curaçao.

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