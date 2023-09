Alemanha x Sérvia; saiba onde assistir a final do Mundial de Basquete

A- A+

Contrariando as expectativas de antes do início do Mundial de Basquete, a final do torneio terá o protagonismo de duas equipes europeias. Alemanha x Sérvia, com transmissão da ESPN2, terá a bola laranja arremessada para cima a partir das 9h40 deste domingo (10), em Manila, nas Filipinas.

Como em quase todos os Mundiais de Basquete, os Estados Unidos apareceram como favoritos ao título. Em 2023, outro time que surgiu badalado foi o do Canadá, com um elenco também recheado de estrelas da NBA. Contudo, ambos times da América do Norte ficaram pelo caminho e caíram para os europeus nas semifinais.

Mesmo sem a participação de Nikola Jokic, duas vezes MVP, melhor jogador e campeão das últimas finais da Liga Norte-Americana, a Sérvia mostrou a tradicional força do basquete da antiga Iugoslávia. Com Bogdan Bogdanovic assumindo o protagonismo da equipe, o armador se tornou o cestinha e liderou o time nos momentos mais decisivos.

Já a Alemanha chegou ao Mundial conseguindo reunir seus principais jogadores, desde os que atuam na NBA, até aqueles que estão nos principais times da liga local. Com Denis Schroder, como capitão e armador, os alemães se mostraram o time mais equilibrado do torneio e único invicto até o momento. Mesmo com a evidente liderança do jogador do Toronto Raptors, outros atletas se mostraram capazes de definir jogos.

Nas semis, a Sérvia surpeendeu o Canadá com uma marcação forte em cima Shai Gilgeous-Alexander. No outro lado da quadra, Bogdan acertou três de quatro das bolas de três e oito de 12 dos arremessos de quadra. Já a Alemanha fez um jogo quase que perfeito diante dos Estados Unidos. Com uma rotação alta e sabendo construir e escolher os melhores chutes, três alemães terminaram o confronto com mais de 20 pontos.

Onde assistir:

Canal: ESPN2

Horário: 9h40

Local: SM Mallo of Asia Arena/ Manila/Filipinas

