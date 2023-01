A- A+

Futebol Alemão deve desfalcar o Santa no Clássico das Emoções Zagueiro desfalcou o Tricolor no jogo passado, contra o Afogados, por conta de um incômodo na coxa direita

O zagueiro Alemão não deve reforçar o Santa Cruz na partida de domingo (15), contra o Náutico, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O jogador sentiu um incômodo na coxa direita que o tirou do confronto passado, perante o Afogados, também pelo Estadual.

Sem o jogador, a tendência é que Yan Oliveira permaneça na equipe titular, formando a zaga com Ítalo Melo. Mesmo com o possível desfalque, o técnico Ranielle Ribeiro aposta no fator Arruda para levar a melhor diante do Náutico.

"Clássico é decidido nos detalhes. O Náutico tem um grande treinador, Dado (Cavalcanti), e vem de uma vitória considerável. Esperamos um jogo difícil. Teremos a vantagem de jogar nos nossos domínios e vamos usar isso ao nosso favor", afirmou.

