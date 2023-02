Alemão valoriza invencibilidade coral e se coloca à disposição para jogar diante do Fluminense/PI

A- A+

A vitória por 1x0 diante do Salgueiro, no Cornélio de Barros, pelo Campeonato Pernambucano, fez o Tricolor chegar ao 10º jogo consecutivo sem derrotas na temporada 2023. Um feito que não acontecia desde 1996. Na visão do zagueiro Alemão, o bom momento é fruto do trabalho de preparação para a temporada 2023.



“Não sabia disso (marca de invencibilidade). A pré-temporada foi fundamental. Mudamos muito, tivemos uma reformulação, com jogadores novos chegando, mas esse período maior de trabalho foi fundamental. O importante é não perder, independente do resultado”, declarou.





Titular no jogo passado, após um longo período parado por conta de lesão, o atleta se colocou à disposição também para entrar em campo na quarta (8), contra o Fluminense/PI, no Arruda, pela Copa do Nordeste. Mesmo após o técnico Ranielle Ribeiro indicar que poderia colocar uma equipe alternativa.



“Ele não conversou ainda, mas se me perguntar, eu vou dizer que quero jogar. Voltei agora de lesão e quero participar”, declarou, citando a importância de o Santa aproveitar a sequência de partidas como mandante. Após o Fluminense/PI, no Regional, o Tricolor ainda terá Íbis, pelo Estadual, e Atlético/BA, no Nordestão.



“Temos três jogos dentro do Arruda e precisamos voltar a ser fortes aqui, conquistando vitórias, ganhando a confiança do torcedor para eles comparecem em maior número no estádio”, sentenciou.

