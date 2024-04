A- A+

Passeio Ciclístico Com tema da Confederação do Equador, Alepe promove passeio ciclístico no próximo domingo (28) O evento faz parte das comemorações do aniversário de 189 anos da Assembleia

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove, no próximo domingo (28), no Centro do Recife, a segunda edição do passeio ciclístico PedalAlepe, que tem como tema os 200 anos da Confederação do Equador. O evento faz parte das comemorações do aniversário de 189 anos da Assembleia.

A concentração do PedalAlepe está marcada para às 8h, na Rua da Aurora, em frente ao Museu Palácio Joaquim Nabuco, com saída prevista para às 9 horas. O circuito terá 7,7 quilômetros de trajeto e os ciclistas irão passar por locais e prédios históricos que marcaram o movimento revolucionário liderado por Frei Caneca em 1824, em Pernambuco.

Para participar do passeio basta comparecer ao evento no dia e realizar a doação de 1 kg de alimento não perecível. A Alepe disponibilizará equipamentos de apoio, oficina volante e suporte como ambulância, banheiros químicos, lixeiras, além de três pontos de distribuição de água ao longo do circuito.

As inscrições online já foram preenchidas e os participantes que se inscreveram receberão kits e concorrerão a um sorteio de 10 bicicletas no dia do evento.

O circuito Frei Caneca terá oito pontos localizados ao longo do percurso em endereços que serão identificados por totens ilustrativos com explicações de cada local. Durante o trajeto, os participantes passarão, por exemplo, pelo Arquivo Público (prédio onde Frei Caneca passou seus últimos dias), pela Igreja Nossa Senhora do Carmo (onde o religioso foi ordenado sacerdote e onde, acredita-se, esteja o túmulo do religioso), e o Forte das Cinco Pontas (onde Frei Caneca foi morto a tiros).

Serviço:

Passeio ciclístico PedalAlepe/Circuito Frei Caneca

Quando: 28 de abril, a partir das 8h

Onde: Rua da Aurora, em frente ao Museu Palácio Joaquim Nabuco

Arrecadação: Trazer um quilo de alimento não perecível para doação

Confederação do Equador

A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário que se iniciou em Pernambuco e se espalhou por outras províncias do Nordeste. Os revolucionários se levantaram contra o governo central por causa do autoritarismo de Dom Pedro I ao fechar a Assembleia Constituinte de 1823 e impor uma Constituição, no ano seguinte, que lhe assegurou poderes absolutistas. Além dessa oposição ao arbítrio do imperador, a confederação pretendia implantar o regime republicano. As tropas imperiais conseguiram abafar o movimento e matar seus líderes, incluindo Frei Caneca, que liderou o movimento em Pernambuco.



