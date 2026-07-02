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Copa do Mundo Autoridades dos EUA emitem alerta máximo de calor para França x Paraguai na Copa do Mundo Além das altas temperaturas, a previsão aponta possibilidade de chuva e descargas elétricas

A partida entre França e Paraguai, neste sábado, às 18h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, será disputada sob condições climáticas que preocupam autoridades e seleções. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) emitiu um alerta de nível 4 para calor extremo na região, o mais alto da escala, justamente para o dia do confronto.

A previsão indica temperaturas acima dos 36°C durante a tarde, com sensação térmica próxima dos 40°C no horário da partida. O aviso também destaca o risco elevado para quem permanecer exposto ao calor por longos períodos, especialmente em atividades físicas intensas.

Além das altas temperaturas, a previsão aponta possibilidade de chuva e descargas elétricas. Caso haja incidência de raios nas proximidades do estádio, o protocolo adotado nos Estados Unidos determina a interrupção da partida até que as condições sejam consideradas seguras. Foi o que aconteceu no duelo entre França e Iraque, ainda na fase de grupos, quando o jogo ficou paralisado por cerca de uma 1h30min.

O tema entrou na preparação da seleção francesa. O atacante Bradley Barcola admitiu que o calor deverá aumentar o desgaste dos jogadores, embora a equipe já esteja mais adaptada às condições encontradas nos Estados Unidos.

"Vai nos cansar um pouco mais, com certeza, mas estamos começando a nos acostumar com o calor daqui. Estamos nos mantendo muito hidratados. Será um pouco complicado, mas nada demais também", afirmou.

A França está concentrada em Boston, cidade que também enfrenta temperaturas elevadas nos últimos dias. Ainda assim, a expectativa é de que o calor seja ainda mais intenso na Filadélfia, onde franceses e paraguaios disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

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