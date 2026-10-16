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SANTA CRUZ Alex Brasil deixa o comando do futebol do Santa Cruz após conquista do acesso à Série B Contratado no fim de fevereiro, executivo anunciou a não renovação de contrato para permitir o planejamento na nova SAF tricolor

O executivo de futebol do Santa Cruz, Alex Brasil, anunciou na manhã desta sexta-feira (16) que não renovará seu contrato com o clube para a próxima temporada.



O comunicado foi postado pelo próprio dirigente em suas redes sociais, por meio de uma carta de despedida direcionada à torcida e à diretoria tricolor.





Alex Brasil chegou ao Tricolor do Arruda no final de fevereiro de 2026, assumindo o cargo de Harlei Menezes, demitido após a eliminação da equipe no Campeonato Pernambucano para o Náutico, na semifinal.



À frente do futebol coral, o profissional liderou o planejamento do elenco que superou as dificuldades da Série C e garantiu o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro após nove temporadas.

Santa Cruz garantiu o acesso para a Série B de 2027. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco



Decisão e transição para a SAF

Em seu texto, Alex destacou o sentimento de dever cumprido e explicou que a decisão visa dar total liberdade para a transição e estruturação do futebol tricolor nos próximos ciclos.



"Decidi não renovar meu contrato para a próxima temporada, para que a nova SAF possa estruturar os rumos do clube com as peças de sua escolha, pelo bem do Santa Cruz. Agora, miro um novo objetivo", afirmou.



O dirigente também ressaltou a exigência do torneio nacional durante a campanha.



"Foi uma sequência desgastante, a Série C não é fácil, demanda muito do corpo e da mente. Viagens longas, dificuldades logísticas, financeiras, estruturais... É uma competição que, realmente, separa os fortes dos fracos. E saímos dela com uma força gigantesca", completou.

Elenco do Santa Cruz. Foto: Savyo Miguel / SCFC





Agradecimentos

Ao se despedir, Alex fez agradecimentos especiais à comissão técnica, atletas, ao staff e, em especial, à torcida tricolor pelo apoio constante ao longo da temporada.



"Meu eterno agradecimento ao presidente Bruno Rodrigues, toda a diretoria, staff, comissão técnica e atletas, que foram essenciais nesse histórico acesso. À torcida do Santa Cruz, um agradecimento especial: obrigado por confiarem em nosso projeto e nos apoiarem, nas horas boas e ruins. Vocês merecem o acesso e merecem, ainda mais, estar na elite do futebol brasileiro. Obrigado, Santa Cruz", completou.

Torcida Tricolor celebrando o acesso Foto: Rafael Vieira/FPF



A publicação também contou com a manifestação do presidente do Santa, Bruno Rodrigues, que reconheceu o trabalho realizado.



"Obrigado pela sua contribuição, Alex. Sucesso na caminhada!", comentou.



Com o encerramento do vínculo, a diretoria e os gestores da SAF voltam suas atenções para a contratação de um novo nome para comandar o departamento de futebol na temporada de 2027.

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