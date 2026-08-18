Alex Bruno desiste do Sport e fecha com o Vitória
Atacante do ASA optou por defender outro rubro-negro nordestino
O Sport estava acertado com o atacante Alex Bruno, do ASA, mas o destino do jogador será outro time rubro-negro. O Vitória surgiu em meio à negociação e conseguiu o empréstimo do atleta até o fim da temporada.
“Hoje é dia de agradecer. Alex Bruno chegou, vestiu a camisa do gigante e deixou seu nome marcado na história do ASA. Artilheiro do Alvinegro e entre os principais goleadores do Brasil na temporada, foi decisivo dentro de campo e peça fundamental na nossa caminhada rumo ao tão sonhado acesso à Série C”, informou a nota oficial do ASA.
“Agora, Alex segue para um novo desafio, defendendo o Vitória-BA na Série A do Campeonato Brasileiro, por empréstimo com opção de compra. E o ASA só pode desejar que essa nova etapa seja tão grande quanto tudo aquilo que ele construiu aqui”, completou.
O atacante já balançou as redes 24 vezes na temporada e chegaria para ser um opção a Perotti, artilheiro do Sport na Série B, com 24 gols. A segunda janela de transferências do futebol brasileiro em 2026 fecha no dia 11 de setembro.