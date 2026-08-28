Alex diz ter visto jogador endividado com agiota e alerta sobre bets: "É perigoso"

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Alex, ex-jogador e atual treinador do Athletic-MG, alertou sobre os perigos das apostas e a importância do acompanhamento psicológico em entrevista ao Abre Aspas do ge. Durante a conversa, o ex-atleta relatou um episódio vivido já como treinador em que presenciou um de seus jogadores endividado com agiota.





O técnico fez questão de esclarecer que o caso não estava relacionado diretamente às bets, mas a jogos nos quais o atleta precisou recorrer a dinheiro emprestado. Ainda assim, usou a situação para destacar como problemas desse tipo podem chegar ao ambiente do futebol.



"Já vi jogando e já vi como treinador. É perigoso. A gente conversa, a gente alerta. Como treinador, vi um jogador com problema com agiota devido a jogos, não eram jogos de bets, mas jogos em que ele precisava de dinheiro emprestado nessa agiotagem, e passa a ter problema com esse agiota", afirmou.



O treinador também explicou que a convivência diária com os atletas ajuda a identificar situações que ultrapassam o futebol. Segundo Alex, questões financeiras, familiares e pessoais acabam chegando à comissão técnica conforme a relação de confiança é construída.



"A gente vai descobrindo porque vai convivendo com o cara. Quando você convive muito no futebol, começa a vivenciar o dia a dia do cara: o casamento, as relações com pai e mãe, relação com amizades, relação financeira... Em um dado momento, chega até você. E aí você tem que ter uma tranquilidade, até porque sou mais velho que os jogadores, de sentar, discutir e ter um melhor encaminhamento para aquilo", explicou.



Alex destaca importância do acompanhamento psicológico para jogadores



O técnico também falou sobre o papel do acompanhamento psicológico dentro dos clubes. Para Alex, a presença de profissionais especializados se tornou ainda mais importante no futebol atual, mas o trabalho depende também da abertura dos próprios atletas.



"Acho que já era importante antes e hoje muito mais. Hoje tem profissionais efetivos para a área esportiva. O meu clube tem. É importantíssimo que o jogador acredite nisso, porque esse é o primeiro ponto: o jogador tem que acreditar nesse potencial de trabalho", declarou.



Alex ainda classificou o acompanhamento como fundamental para os atletas e reforçou a confiança no trabalho desenvolvido pelos profissionais da área. "Mas, para mim, é vital. Acredito bastante nessa área", completou.

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