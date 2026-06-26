Alex Escobar abandona cobertura da Globo na Copa do Mundo: "Não me sinto seguro para seguir"

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Alex Escobar utilizou as redes sociais nesta quinta-feira para informar que está fora da cobertura da TV Globo da Copa do Mundo 2026. O jornalista sofreu um "pico de pressão" na segunda-feira durante uma participação ao vivo no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', diretamente dos Estados Unidos. Após o episódio, ele foi afastado da programação.





"Amigos e amigas desta rede, estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos States, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O. Claro que fica uma frustração, tava me divertindo muito, mas estou bem Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!!", escreveu Escobar em sua conta no Instagram.



Durante a entrada ao vivo no programa, Escobar comentava a possível volta de Neymar à seleção brasileira quando apresentou voz trêmula, sinais de indisposição e dificuldade para concluir o raciocínio. O momento chamou a atenção dos telespectadores.



Em seguida, a Globo informou que o jornalista passou mal em razão de um "pico de pressão". A emissora também relacionou o episódio às altas temperaturas enfrentadas pela equipe de cobertura nos Estados Unidos.



Em março deste ano, Escobar passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais, procedimento que o afastou temporariamente das atividades antes de seu retorno à programação da emissora.







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