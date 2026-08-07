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RECUPERAÇÃO Alex Escobar passa por cirurgia para retirar tumor no peito e tranquiliza fãs: "Estaremos juntos" Apresentador da Globo foi operado no Rio de Janeiro após descobrir tumor de aparência benigna durante investigação de miastenia; expectativa é de melhora dos sintomas da doença autoimune

O apresentador Alex Escobar foi submetido, nesta quinta-feira, a uma cirurgia para retirada de um tumor de aparência benigna no timo, na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O procedimento foi bem-sucedido, e o jornalista passa bem. A expectativa da equipe médica é que a remoção do tumor contribua para o controle dos principais sintomas da miastenia, doença autoimune que afeta a fala e a mastigação.

O tumor foi descoberto após Escobar passar mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro, em 22 de junho, enquanto participava da cobertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Na ocasião, ele interrompeu a cobertura esportiva, retornou ao Brasil e iniciou uma investigação médica que levou ao diagnóstico.

Segundo os médicos, o tumor estava localizado no timo, órgão do sistema imunológico situado na região do peito e responsável pelo treinamento das células de defesa do organismo. Após a descoberta da lesão, a cirurgia foi recomendada.

Após o procedimento, o apresentador usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmar que pretende retomar suas atividades profissionais.

— Hoje dei um grande passo pra tudo voltar ao normal. Estou feliz. E no tempo certo estaremos juntos de novo — escreveu.



Na publicação, Escobar também relembrou o período desde o mal-estar durante a Copa do Mundo e descreveu os desafios enfrentados após o diagnóstico.

— Esse é um ano de ensinamentos, de pausas forçadas que obrigam a refletir, lidar com adversidade, respirar fundo, lutar, desabafar, chorar, se levantar. Não foi nada fácil me despedir da Copa e sem saber o que eu tinha. A volta pra casa no avião com muitas dúvidas, o diagnóstico que mostrava que a luta seria grande — afirmou.

Alex Escobar foi diagnosticado com miastenia, doença autoimune que compromete a comunicação entre nervos e músculos, provocando sintomas como fraqueza muscular, alterações na fala e dificuldade para mastigar. Em alguns pacientes, a retirada do timo pode reduzir significativamente os sintomas da doença.

O apresentador está de férias, período que já estava previsto antes do início da Copa do Mundo. Nas semanas que antecederam a cirurgia, ele manteve uma rotina de exercícios físicos e, segundo informações divulgadas por sua equipe, se recupera bem da operação.

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