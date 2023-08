A- A+

Suporte Alex Morgan, da seleção dos EUA, faz duras críticas a Rubiales: 'Estou enojada' Caso de assédio contra Jenni Hermoso aconteceu durante a cerimônia da premiação da final da Copa do Mundo

A jogadora da seleção americana Alex Morgan, duas vezes campeã mundial, manifestou, nesta sexta-feira (25), sua indignação com as atitudes do presidente da Federação Espanhola, Luis Rubiales, e declarou seu apoio às jogadoras daquele país.

Nesta sexta, Rubiales se recusou a renunciar durante uma assembleia extraordinária da federação convocada em meio a uma avalanche de críticas após o beijo forçado na boca da jogadora Jennifer Hermoso, além de outras atitudes polêmicas na comemoração do título da Espanha na final contra a Inglaterra (1-0) da Copa do Mundo feminina.

A postura de Rubiales levou ao anúncio de uma ação judicial movida pelo governo espanhol e às reivindicações de várias jogadoras de futebol da seleção espanhola e de outros países.

"Estou enojada com as ações públicas de Luis Rubiales. Apoio Jennifer Hermoso e as jogadoras espanholas", escreveu Alex Morgan na rede social X, antigo Twitter.

"Vencer uma Copa do Mundo deveria ser um dos melhores momentos da vida dessas jogadoras, mas em vez disso é ofuscado pela agressão, pela misoginia e pelos erros da federação espanhola", destacou a atacante do 'Team USA', que foi eliminado pela Suécia nas oitavas de final desta Copa do Mundo, que foi disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Morgan, duas vezes campeã mundial (2015 e 2019) e medalhista de ouro olímpica em 2012, se juntou, assim, ao coro de críticas contra Rubiales que as jogadoras mais conhecidas do planeta expressaram nos últimos dias, incluindo sua companheira de equipe, Megan Rapinoe.

