Alex Poatan é nocauteado por Ciryl Gane na Casa Branca
Francês bateu brasileiro no segundo round
O lutador brasileiro Alex Poatan arriscou tudo ao abdicar do cinturão peso-meio-pesado e subir a terceira categoria de peso para tentar conquistar o cinturão peso-pesado do UFC, mas não conseguiu lidar com a força do francês Ciryl Gane no UFC Freedom 250, que ocorreu na Casa Branca, na madrugada desta segunda-feira.
Apesar da derrota, ele não se demonstrou arrependidod da decisão de abandonar o título anterior e ressaltou que o risco faz parte de sua trajetória.
— Se eu não tivesse arriscado todas as vezes que lutei, não seria quem eu sou hoje — disse o brasileiro, após a derrota.
A luta
O francês iniciou a luta com jabs muito afiados, dificultando a aproximação do brasileiro. Ainda assim, Poatan passou a usar os chutes na panturrilha para incomodar a movimentação do adversário. Mas o segundo round iniciou com Gane surpreendendo o brasileiro trocando de base e aplicando um jab com a mão mais forte.
O golpe derrubou Poatan, que ainda tentou sobreviver ao tentar se agarrar ao adversário, mas não resistiu e mesmo sem cair no chão ficou abalado o suficiente para o árbitro da luta encerrar o combate com o brasileiro escorado na grade.
Poatan comentou também que ainda vai pensar sobre os próximos passos na organização, seja se mantendo na categoria dos pesados ou retornando ao seu peso anterior.
— Eu não sei. A luta acabou de acontecer tenho que decidir bem — completou.
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O lutador já havia enfrentado um nocaute em disputa de cinturão antes. Na revanche concedida ao nigeriano Israel Adesanya pela categoria dos pesos-médios (-84kg), Poatan também havia sido nocauteado no segundo round. Após a ocasião, ele decidiu subir de peso para os - 93kg.
CIRYL GANE PUTS POATAN OUT ON THE FEET IN ROUND 2!!!!!— UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 15, 2026
[ #UFCWhiteHouse | LIVE ON @ParamountPlus ] pic.twitter.com/VtGog6weDP
Já duplo campeão, caso vencesse o duelo ocm Gane, Poatan se tornaria o primeiro triplocampeão da organização. O brasileiro ganhou 29kg desde o início de sua caminhada no UFC (quando batia 84kg) até a disputa desta luta (quando pesou cerca de 113kg).