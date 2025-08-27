Qua, 27 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta27/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Alex Sandro e Joelinton são cortados da Seleção Brasileira, e Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia

O volante entra no lugar de Joeliton

Reportar Erro
Jean Lucas em ação pelo Bahia: volante foi convocado para a seleção Jean Lucas em ação pelo Bahia: volante foi convocado para a seleção  - Foto: Rafael Rodrigues/Bahia

Jean Lucas, do Bahia, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra Chile, dia 4, e Bolívia, dia 9, pelas Eliminatórias da Copa 2026.

O volante entra no lugar de Joeliton, que se lesionou durante partida pelo Newcastle na última segunda-feira (25).

O jogador do clube inglês não foi o único cortado da seleção. Alex Sandro, do Flamengo, também ficou fora da lista após conturdir a panturrilha esquerda no duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Para o lugar do rubro-negro, contudo, Ancelotti decidiu não chamar ninguém. Entre os convocados, há mais dois laterais que jogam pela esquerda: Douglas Santos, do Zenit; e Caio Henrique, do Monaco.

Leia também

• Seleção brasileira feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

• CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Coreia do Sul

Jean Lucas se apresenta à seleção na Granja Comary, na segunda-feira. Antes, ele tem mais dois compromissos pelo Bahia: o Fluminense, pela Copa do Brasil, nesta quinta; e o Mirassol, pelo Brasileiro, no domingo.

Os jogadores começam a se apresentar para a comissão técnica da seleção no domingo. No dia seguinte, já com o grupo completo, começam as atividades. O elenco irá se preparar na Granja até a quarta-feira, véspera do duelo contra o Chile, no Maracanã.

Depois do jogo, sobem a Serra novamente e permancem treinando por lá até o domingo. Na segunda-feira, viajam para Santa Cruz de la Sierra, já na Bolívia. A chegada em El Alto, local da última partida pelas Eliminatórias, será apenas três horas antes do confronto para evitar os efeitos da altitude de mais de 4.100 metros.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter