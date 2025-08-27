Alex Sandro e Joelinton são cortados da Seleção Brasileira, e Ancelotti convoca Jean Lucas, do Bahia
O volante entra no lugar de Joeliton
Jean Lucas, do Bahia, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira contra Chile, dia 4, e Bolívia, dia 9, pelas Eliminatórias da Copa 2026.
O volante entra no lugar de Joeliton, que se lesionou durante partida pelo Newcastle na última segunda-feira (25).
O jogador do clube inglês não foi o único cortado da seleção. Alex Sandro, do Flamengo, também ficou fora da lista após conturdir a panturrilha esquerda no duelo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.
Para o lugar do rubro-negro, contudo, Ancelotti decidiu não chamar ninguém. Entre os convocados, há mais dois laterais que jogam pela esquerda: Douglas Santos, do Zenit; e Caio Henrique, do Monaco.
Jean Lucas se apresenta à seleção na Granja Comary, na segunda-feira. Antes, ele tem mais dois compromissos pelo Bahia: o Fluminense, pela Copa do Brasil, nesta quinta; e o Mirassol, pelo Brasileiro, no domingo.
Os jogadores começam a se apresentar para a comissão técnica da seleção no domingo. No dia seguinte, já com o grupo completo, começam as atividades. O elenco irá se preparar na Granja até a quarta-feira, véspera do duelo contra o Chile, no Maracanã.
Depois do jogo, sobem a Serra novamente e permancem treinando por lá até o domingo. Na segunda-feira, viajam para Santa Cruz de la Sierra, já na Bolívia. A chegada em El Alto, local da última partida pelas Eliminatórias, será apenas três horas antes do confronto para evitar os efeitos da altitude de mais de 4.100 metros.