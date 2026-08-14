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futebol Alex Sandro vê cobrança da torcida do Santa como "combustível" para evolução Atacante foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (14), no Arruda, e elogiou apoio dos tricolores

Pernambucano revelado pelo Petrolina, Alex Sandro terá pela primeira vez a oportunidade de jogar em um dos integrantes do Trio de Ferro da Capital. Apresentado nesta sexta-feira (14) como reforço do Santa Cruz para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante já destacou que não teme a cobrança dos torcedores por um bom desempenho e vai além, citando que enxerga a pressão como motivação para evoluir em campo.

“Sou um jogador que gosto de jogar com torcida. Lógico que há cobrança, mas também gosto disso. O jogador precisa disso para evoluir mais. Se os torcedores cobram, eu vou correr mais, batalhar, brigar, mas quando fizer gol eu vou querer que me apoiem também”, disse.

Antes de chegar ao Santa, no futebol do Vietnã, pelo Binh Phuoc. Mesmo longe dos grandes centros do futebol mundial, o atacante fez questão de defender a liga asiática.

“Muitos falam que o campeonato do Vietnã é mais fraco, mas não concordo. Ele é muito competitivo. Hoje, o Santa está na Série C, que também é uma competição forte, e agora venho para ajudar o clube”, apontou.

Citando que pode atuar como beirada ou falso 9, o atacante já se colocou à disposição para ser utilizado no jogo deste sábado (15), contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.

“Estou um mês sem competir, mas trabalhando no dia a dia e, se eu puder entrar, poderei jogar uns 20 minutos para ajudar o Santa Cruz”, declarou.

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