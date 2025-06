A- A+

Futebol Alex Telles frisa força de Botafogo e Palmeiras no Mundial: 'Preparados para um jogo histórico' As equipes se enfrentam no Lincoln Financial Field neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final

Experiente e com jogos decisivos no currículo por onde passou, o lateral-esquerdo Alex Telles prevê um grande jogo entre Botafogo e Palmeiras neste sábado, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogador destaca os confrontos e a rivalidade com o oponente nos últimos anos para prever um "duelo histórico" na Filadélfia.

As equipes se enfrentam no Lincoln Financial Field neste sábado, a partir das 13 horas (de Brasília) sem possibilidade de derrota . A abertura das oitavas de final já garante uma equipe do País nas quartas e será um teste de fogo para ambos. Empolgado depois de ganhar do poderoso Paris Saint-Germain, por 1 a 0, na fase de grupos, o time carioca espera levar a melhor sobre os comandados de Abel Ferreira.

"Um confronto disputado, a gente sabe o que foram os últimos jogos entre Botafogo e Palmeiras, jogos importantes, decisivos, e mostraram o quanto as equipes estão preparadas e têm um bom futebol", ressaltou Alex Telles à TV Botafogo e demais jornalistas presentes nos Estados Unidos.

O jogador de 32 anos está empolgado e confiante depois de o Botafogo levar a melhor sobre o Palmeiras nas oitavas da Libertadores de 2024 (2 a 1 no Rio e 2 a 2 no Allianz Parque) e também nos dois turnos do Brasileirão (3 a 1 em casa e 1 a 0 fora), campeonatos nos quais saiu campeão. Neste ano, também pelo Nacional, empataram sem gols no estádio alviverde com supremacia dos visitantes.

"Não tenho dúvidas que estas oitavas do Mundial serão um jogo histórico e decidido nos detalhes. Um desafio muito grande para nós e estaremos preparados para isso", completou Alex Telles.

Para a partida, o técnico Renato Paiva não contará com o volante Gregore, suspenso por acumulo de cartões amarelos. Allan e Marlon Freitas estão mantidos na marcação, com o jovem Newton e Danilo Barbosa podendo formar um trio defensivo. O técnico português pode surpreender, também, colocando mais um meia ou voltando com o atacante Mastriani como titular, o que fez na estreia.

