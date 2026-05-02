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LUTO Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morre aos 59 anos Família confirmou o falecimento, "ocorrido repentinamente ontem à noite, 1º de maio", mas não informou a causa

Alex Zanardi, o ex -piloto de Fórmula 1 que perdeu as duas pernas em um acidente de corrida e posteriormente conquistou medalhas de ouro paralímpicas, morreu aos 59 anos, informou sua família neste sábado. O italiano, que conquistou dois títulos na Indy com a Ganassi e correu na Fórmula 1 por Jordan, Minardi, Lotus e Williams, convivia nos últimos anos com as sequelas do gravíssimo acidente sofrido em 2020, durante uma competição de handbike.

“É com profunda tristeza que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente ontem à noite, 1º de maio”, disse a família em um comunicado.

“Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que seu luto e privacidade sejam respeitados durante este período de pesar."

Zanardi, natural de Bolonha, estreou na Fórmula 1 em 1991 e obteve sucesso na Fórmula Indy, nos Estados Unidos, conquistando campeonatos consecutivos em 1997 e 1998. Sua vida sofreu uma reviravolta dramática em setembro de 2001, quando se envolveu em um acidente em alta velocidade durante uma corrida da Indy na Alemanha, que resultou na amputação de ambas as pernas .

Zanardi recusou-se a encerrar sua carreira esportiva e, em vez disso, dedicou-se ao paraciclismo, tornando-se um dos atletas paralímpicos italianos de maior sucesso. Ele conquistou quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos de Londres 2012 e do Rio 2016.

Stefano Domenicali, presidente da F-1, declarou em comunicado:

“Estou profundamente triste com o falecimento do meu querido amigo Alex Zanardi. Ele foi verdadeiramente uma pessoa inspiradora, como ser humano e como atleta. Guardarei para sempre comigo a sua extraordinária força. Ele enfrentou desafios que teriam parado qualquer um, mas continuou a olhar para a frente, sempre com um sorriso e uma determinação obstinada que nos inspirou a todos. Embora sua perda seja profundamente sentida, seu legado permanece forte.”

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