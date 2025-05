Após 20 anos no clube, Alexander-Arnold anuncia saída do Liverpool

Após 20 anos no Liverpool, o lateral Trent Alexander-Arnold anunciou, na manhã desta segunda-feira, que não renovará seu contrato e deixará o clube no final da temporada. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o jogador tem acerto encaminhado com o Real Madrid.

"Após 20 anos no Liverpool Football Club, agora é a hora de confirmar que sairei no final da temporada. Esta é facilmente a decisão mais difícil que já tomei na minha vida', escreveu o jogador em uma publicação nas redes sociais.

After 20 years at Liverpool Football Club, now is the time for me to confirm that I will be leaving at the end of the season.



This is easily the hardest decision I’ve ever made in my life.



I know many of you have wondered why or been frustrated that I haven’t spoken about this… pic.twitter.com/emAw5RvXq0