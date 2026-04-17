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LUTO Alexander Manninger: quem foi ex-goleiro que morreu após ter carro atingido por trem na Áustria Manninger teve passagem marcante pelo Arsenal entre 1997 e 2002, período em que disputou 64 partidas e conquistou a Premier League e a FA Cup

Conhecido por sua passagem em clubes como Arsenal, Juventus e Liverpool, o ex-goleiro Alexander Manninger morreu nesta quinta-feira, aos 48 anos, após ter seu carro atingido por um trem em uma passagem de nível na cidade de Salzburgo, na Áustria.

Equipes de resgate retiraram Manninger do veículo e utilizaram um desfibrilador na tentativa de reanimação, mas ele não resistiu, segundo informações divulgadas pela BBC. O ex-jogador estava sozinho no carro no momento do acidente, que aconteceu por volta das 8h20 (horário local, madrugade no Brasil). O maquinista do trem não sofreu ferimentos.

Alexander Manninger morreu na quinta-feira (16), aos 48 anos, após ter seu carro atingido por um trem. - Foto: Reprodução/X/Kronen Zeitung

Quem foi Alexander Manninger?

Manninger teve passagem marcante pelo Arsenal entre 1997 e 2002, período em que disputou 64 partidas e conquistou a Premier League e a FA Cup. Inicialmente reserva de David Seaman, assumiu a titularidade no fim da temporada 1997/98 após uma lesão do titular.

Naquele período, teve atuações de destaque, como na vitória sobre o West Ham nos pênaltis pela sexta rodada da FA Cup e em um triunfo contra o Manchester United, em Old Trafford. Em março de 1998, foi eleito jogador do mês da Premier League.

Pela seleção da Áustria, Manninger teve 33 convocações e integrou o elenco que disputou a Euro 2008, realizada no país.

Ao longo da carreira, defendeu 14 clubes europeus. Revelado pelo Red Bull Salzburg, também passou por equipes como Siena, Juventus, Udinese e Augsburg. Em 2016, aos 39 anos, assinou contrato de curto prazo com o Liverpool, mas não chegou a entrar em campo.

O diretor esportivo da Federação Austríaca de Futebol, Peter Schottel, lamentou a morte do ex-goleiro. “Alexander Manninger foi um embaixador extraordinário do futebol austríaco, dentro e fora de campo”, afirmou.

Ele acrescentou: “Seu profissionalismo, compostura e confiabilidade o tornaram uma peça fundamental em seus times e na seleção nacional. Suas conquistas merecem o maior respeito e serão inesquecíveis".

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