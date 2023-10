A- A+

Futebol Alexandre Asfora confirma candidatura à presidência do Náutico Atual vice-presidente social do Timbu é o primeiro nome garantido para o pleito que ocorre no dia 12 de novembro, nos Aflitos

Alexandre Asfora, atual vice-presidente social do Náutico, será candidato à presidência do Executivo do clube nas eleições que acontecem no dia 12 de novembro, nos Aflitos. O vice da chapa será o atual secretário executivo de administração e licitações da Prefeitura do Recife, Diego Rocha.

“Não sou da situação, sou do Náutico. No meu grupo tem pessoas da situação e oposição. Trabalhei seis meses pelo clube e aceitei esse convite por tudo que já fiz. Já tinha um mês que estava fechado (para concorrer), mas estava aguardando alguns documentos para oficializar”, disse Asfora.

No início do mês passado, Asfora, em carta aberta, já tinha se colocado à disposição para participar da disputa. “Se for o desejo dos associados, sinto-me preparado e apto a colaborar com nosso clube, principalmente porque adquiri experiência à frente do Executivo do Clube Alemão de Pernambuco nos últimos seis anos”, disse à época.

Do outro lado, quem também pode oficializar em breve a candidatura é Aluísio Xavier, com Waldir Mendonça como vice. A dupla concorre pela oposição, com o Náutico tendo um bate-chapa para definir quem comandará o Timbu no biênio 2024-205.

O Náutico terá pela oitava vez na história um bate-chapa para decidir os próximos mandatários do Executivo e do Deliberativo para o biênio 2024-2025. Os dois primeiros bate-chapas no Náutico foram em 1978 e 1979. Em ambos os casos, apenas conselheiros puderam votar no pleito. João de Deus Ribeiro ganhou nos dois anos contra Virgínio Cabral de Melo e José Ventura, respectivamente.

A terceira vez que houve bate-chapa no Náutico foi em 2009, com vitória de Berillo Júnior contra Paulo Alves. Na eleição seguinte, em 2011, o Timbu apresentou uma novidade: a votação teve participação dos sócios pela primeira vez na história. Com quase 70% dos votos, Paulo Wanderley, que representava a situação, venceu Marcílio Sales e Paulo Henrique.

A eleição de 2013 marcou a primeira vitória da oposição em uma eleição bate-chapa do Náutico. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza, em pleito com o maior número de candidatos até o momento e maior participação de associados.

Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos. O eleito, porém, deixou o cargo pouco tempo depois, com o vice, Ivan Brondi, assumindo o posto.

Brondi, porém, renunciou em 2017. Na ocasião, Edno Melo, derrotado na eleição anterior, foi aclamado presidente. Mesmo cenário de 2019, com a reeleição e sem bate-chapa. As últimas eleições presidenciais do Náutico aconteceram em 2021. Diógenes Braga, então vice-presidente na gestão de Edno, venceu Plínio Albuquerque e Bruno Becker. Em 2023, porém, o atual mandatário optou por não tentar a reeleição.

