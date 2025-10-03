A- A+

Polêmica Alexandre de Moraes critica árbitro de Inter x Corinthians em sessão no STF: "Fomos roubados" O Timão vencia a partida até os 52 minutos do segundo tempo, quando o árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, assinalou um pênalti para o Colorado

O corintiano Alexandre de Moraes aproveitou um instante da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta quinta-feira (2) para criticar a arbitragem do empate de Corinthians e Inter. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um pênalti marcado para os gaúchos aos 52 minutos do segundo tempo.

O Corinthians vencia por 1 a 0. Nos acréscimos, quando a vitória já parecia encaminhada, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo assistente de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior para analisar um puxão de camisa do zagueiro Cacá no meia Bruno Henrique dentro da área. Foi assinalado o pênalti, convertido por Carbonero.

"Ontem novamente fomos roubados a mão armada com a marcação de um pênalti aos 52 minutos, pênalti absurdo", falou o ministro. O comentário veio após ele definir que "todo jogo na Neo Química Arena é um clássico". A primeira menção ao estádio corintiano havia sido feita por uma entidade participante do julgamento, que citou o exemplo de jogos em Itaquera como caso de aumento da demanda por transporte.

A sessão falava sobre o vínculo empregatício entre os trabalhadores e as plataformas digitais, em processo que a Uber contesta uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em que é reconhecido o vínculo entre motorista e a plataforma.

O lance do jogo foi motivo de reclamação dos corintianos. "Ele deu cinco minutos de acréscimos, a bola saiu lateral, ele botou o apito na boca para encerrar a partida e deixou a jogada prosseguir, mesmo já tendo encerrado o tempo. Depois, foi chamado pelo senhor Gilberto Rodrigues, do VAR, que conseguiu enxergar um pênalti daquela maneira, no último minuto da partida", desabafou o técnico Dorival Júnior, após o jogo.

Ao analisar o lance no monitor, Rodrigo de Lima chega a afirmar que "é muito claro que não foi falta" e entendeu a disputa como "natural". Somente depois de analisar por diferentes ângulos é que o árbitro se convence de que o lance é passível para a marcação de pênalti.

"Ok, Gilberto. Esse puxão, para mim, entendo que impacta, ok?" diz Rodrigo de Lima. "Concordo, sim, por isso que lhe chamei. Entendo que impacta, sim", ratificou o VAR.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Corinthians chegou a três partidas sem vitória no Brasileirão e encerrou a rodada na 13ª posição, com 30 pontos, e o Inter, que não sabe o que é vencer há quatro partidas, está na 15ª, com 29. No sábado (4), o time paulista recebe o Mirassol, na Neo Química Arena, às 21. Mais cedo, às 18h30, os colorados jogam novamente em casa, contra o Botafogo.



