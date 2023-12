A- A+

MMA Alexandre Pantoja defende o cinturão dos moscas do UFC pela primeira vez; saiba onde assistir Carioca enfrenta o americano Brandon Royval no UFC 296, neste sábado (16)

Campeão peso mosca desde de julho, Alexandre Pantoja faz sua primeira defesa de cinturão no UFC 296, neste sábado (16), em Las Vegas, contra o americano Brandon Royval. O confronto é o co-principal da noite, que tem em Leon Edwards x Colby Covington, pelo título dos meio-médios, como a luta estrelar do dia. Todo o evento será transmitido exclusivamente pelo pay per view, UFC Fight Pass.

Em oito de julho deste ano, Alexandre Pantoja alcançou um novo patamar dentro do cenário do MMA, ao bater o então campeão, o mexicano Brandon Moreno, por decisão dividida. Até então, Pantoja era o caçador, mas uma vez campeão, se torna a caça e neste sábado terá a primeira e dura missão de se manter no topo da categoria.

O adversário é um antigo conhecido, Brandon Royval e Pantoja se enfrentaram em agosto de 2021. Na ocasião, o brasileiro venceu por submissão no segundo round. No primeiro assalto, o lutadores passaram quase todo o round em luta no chão, com o brasileiro com a vantagem de estar nas costas do oponente. Nos poucos momentos que estiveram em pé, as trocas de golpes foram intensas e mesmo com a desvantagem de envergadura, Pantoja conseguiu conectar bons golpes, principalmente com a sequência de jab e direto.

Já no segundo round, depois de algumas trocas de golpes em pé, Pantoja conseguiu ir para as costas de Royval e derrubou. O carioca ajustou os ganchos e naturalmente encaixou um mata-leão, faltando ainda 3:17 para o final do assalto.

Outros confrontos da noite

Pela luta principal da noite, o inglês Leon Edwards faz sua segunda defesa de cinturão da categoria meio-médio. Desta vez o adversário é o americano falastrão Colby Covington, que na coletiva de imprensa, na última quinta-feira (14), provocou grande confusão ao insultar o falecido pai de Edwards. "Esse cara aqui não tem personalidade nenhuma. Você é tão estúpido. Você é o lutador mais burro do UFC. Sábado eu vou te levar para a sétima esfera do inferno. Aproveite e dê um 'oi' ao seu pai (morto a tiros)", disse o americano.

No meio do MMA, Colby já é um sujeito conhecido por ser sem filtros e que adora criar rivalidades. Em 2017, às vesperas de enfrentrar o brasileiro Damian Maia, disse que o Brasil "é um lixo" e voltou a insultar o país no ano seguinte, antes de enfrentar Rafael dos Anjos.

Ainda no card, o invicto Shavkat Rakhmonov enfrenta o experiente carateca Stephen Thompson, em outra luta do meio-médio. Fechando o card principal, o ex-campeão interino, o americano Tony Ferguson - vem de seis derrotas seguidas - busca a redenção diante do jovem inglês Paddy Pimblett.

Ficha do evento

Local: T-Mobile Arena (Las Vegas)

Horários:

Card preliminar a partir das 20h30

Card principal a partir das 0h

Transmissão: UFC Fight Pass

