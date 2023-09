A- A+

caso rubiales Alexia Putellas e outras jogadoras depõem no caso contra Rubiales Rubiales está sendo investigado pela Justiça por suposta agressão sexual e coação

A duas vezes Bola de Ouro Alexia Putellas e outras duas jogadoras da seleção espanhola feminina prestarão depoimento ante um tribunal no caso do beijo forçado de Luis Rubiales em Jenni Hermoso, companheira de equipe de Putellas e das demais.

Putellas, a zagueira do Barcelona e capitã de "la Roja", Irene Paredes, e a goleira Misa Rodríguez prestarão depoimento na próxima segunda-feira, indicou à AFP uma fonte judicial.

A vencedora da Bola de Ouro de 2021 e 2022 foi uma das primeiras a apoiar Jenni Hermoso, ao julgar "inaceitável" o discurso de Luis Rubiales quando ele anunciou que não tinha intenção de renunciar como presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

Nesta segunda-feira (25), o juiz responsável pelo processo escutou a portas fechadas o irmão e uma amiga de Hermoso, que, segundo a fonte judicial, confirmaram as declarações da número 10, segundo as quais o beijo não foi consentido e que a jogadora sofreu pressão de Rubiales e seu entorno para que não reprovasse publicamente a postura do cartola.

Rubiales está sendo investigado pela Justiça por suposta agressão sexual e coação.

Ainda nesta segunda, compareceram vários peritos e, na quinta-feira, será a vez de vários membros da RFEF.

No entanto, não se sabe se Hermoso será convocada pelo juiz e quando.

Rubiales, que afirma que o beijo foi consentido, depôs em 15 de setembro, quando foi proibido de se aproximar a menos de 200 metros jogadora.

O caso começou em 20 de agosto, quando Rubiales beijou Hermoso na boca, agarrando-a pela cabeça, durante a cerimônia de entrega de medalhas no gramado do estádio de Sydney logo depois da vitória da Espanha sobre a Inglaterra (1 a 0) na final da Copa do Mundo de futebol feminino.

As imagens provocaram indignação internacional e Rubiales foi suspenso pela Fifa.

Rubiales, que se negou a renunciar no início, alegando que era vítima de um "falso feminismo", acabou renunciando em 11 de setembro.

Na última sexta-feira, antes de um jogo pela Liga das Nações, as jogadores de Espanha e Suécia posaram atrás de um cartaz no qual se lia o lema "Se acabó" ("Acabou", em tradução literal), popularizado após o beijo não consentido de Rubiales.

Veja também

Copa do Brasil Polícia prende homem que furtou celular de Lugano durante fotos com fãs no Morumbi; vídeo