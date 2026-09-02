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Polêmica Alexsander invade sala de antidoping e provoca Kaio Jorge após clássico: "Pai tá aqui, b..." Provocação ocorreu após a vitória de virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro que valeu vaga nas semifinais da Copa do Brasil

A vitória de virada do Atlético-MG sobre o Cruzeiro na noite desta terça-feira na Arena MRV, que valeu uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, teve um capítulo extra após a partida.

O fato inusitado foi protagonizado pelo meio-campista atleticano Alexsander. Ele invadiu a sala de antidoping e gravou um vídeo xingando o centroavante rival Kaio Jorge: "O pai tá aqui, ô b.... Otário, f...".



A partida foi marcada por muita catimba e provocação, principalmente depois do episódio do primeiro jogo desta fase decisiva (terminou empatado em 1 a 1), quando Kaio Jorge deu uma entrada dura em Ruan Tressoldi e o zagueiro alvinegro caiu de forma temerária no chão após ser atingido ao disputar um lance de cabeça.

Autor do gol da equipe celeste em cobrança de penalidade, o centroavante celeste acirrou ainda mais os ânimos na comemoração ao dizer "Papai tá aqui".

A reação das arquibancadas da arena foi imediata. Irritados, os torcedores atleticanos começaram a atirar objetos no campo. Um clima de tensão tomou conta do campo e jogadores do Atlético-MG pediram calma para que o confronto pudesse prosseguir.



O Cruzeiro sustentou a vantagem de 1 a 0 até o intervalo, mas na volta para o segundo tempo, a virada aconteceu. O empate foi assinalado por Victor Hugo e o volante Fred decretou a vitória de 2 a 1 estufando a rede aos 42 minutos do segundo tempo.



Alexsander não participou do clássico, mas foi relacionado e esteve ao lado dos companheiros no banco de reservas da Arena MRV. Após o triunfo e a classificação sobre o maior rival, ele partiu para a provocação contra Kaio Jorge.

Vídeo que Alexsander, do Atlético-MG, postou nas redes sociais.



Reprodução pic.twitter.com/7x7SCWtqhy — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 2, 2026

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