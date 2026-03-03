Ter, 03 de Março

Futebol

Alfinetada no Flamengo? Leila fala em 'tranquilidade para profissionais' no Palmeiras

Presidente alviverde posta antes de final do Campeonato Paulista

Leila Pereira, atual presidente do PalmeirasLeila Pereira, atual presidente do Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira fez postagem que foi interpretada nas redes como uma possível alfinetada ao Flamengo, após a demissão do técnico Filipe Luís. Em legenda de foto publicada nesta terça-feira (3), a mandatária falou em "tranquilidade para os profissionais" do clube.

"Em nossa Academia de Futebol, oferecemos tranquilidade para nossos profissionais trabalharem. Quarta-feira começa a grande final. Avanti Palestra", escreveu Leila.

Os comentários da postagem são restritos, mas nas citações, torcedores especulam sobre uma possível ironia direcionada à decisão do rubro-negro, rival em várias disputas de títulos nos últimos anos, em encerrar a passagem de seu treinador pouco depois de renovar seu contrato.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Leila Pereira (@leilapereira)

O Palmeiras tem Abel Ferreira como treinador. O português completará seis anos no cargo em outubro. Ele tem contrato até o fim de 2027.

O Palmeiras disputa mais um título a partir desta quarta-feira (4). O clube enfrenta o Novorizontino nesta quarta-feira e no domingo, pela final do Campeonato Paulista.

