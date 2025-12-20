Algoz de Anderson Silva, Weidman aceita desafio após show do brasileiro: "Seu Venom está aqui"
O veterano brasileiro nocauteou o ex-campeão do UFC Tyron Woodley no segundo assalto
Na noite da última sexta-feira (19), em Miami (EUA), Anderson Silva deu show ao nocautear o ex-campeão do UFC Tyron Woodley no segundo assalto. E Spider aproveitou os holofotes para desafiar Chris Weidman.
Disposto a tirar o embate do papel, o brasieiro usou a criatividade e utilizou seu apelido para apimentar ainda mais a rivalidade com Weidman.
Anderson falou: "Alguém me disse: 'Você é o homem-aranha, quem é o seu Venom?'. O meu Venom é o Chris Weidman. Chris, eu sei que você machucou seu braço. Mas vou esperar você ficar melhor. Vamos dar um show e mostrar como ex-lutadores do UFC podem fazer um bom trabalho no boxe".
O maior algoz de sua carreira, o americano prontamente aceitou o chamado. Em sua rede social, ele respondeu ao brasileiro:
""Parabéns para o Anderson Silva. Ele me desafiou. O seu Venom está aqui. Te vejo em breve", escreveu o americano em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter), aceitando o desafio proposto pelo brasileiro.
Congrats to Anderson Silva ! He called me out. Your Venom is here. I will see you soon…@netflix @MostVpromotions— Chris Weidman (@chrisweidman) December 20, 2025