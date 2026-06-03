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Tênis Algoz de João Fonseca em Roland Garros, Mensik sente cãibras durante coletiva; assista Tenista tcheco tem 15h44 de tempo em quadra durante o Grand Slam de Paris

Semifinalista de Roland Garros, o tcheco Jakub Mensik protagonizou uma cena incomum, nesta terça-feria. Após a vitória sobre o brasileiro João Fonseca por 3 sets a 0, parciais 6/4, 6/3 e 7/6, o tenista de 20 anos sentiu cãibras sentado na cadeira durante a coletiva de imprensa. Ele se recuperou rapidamente e seguiu a entrevista.

Mensik chega à semifinal bastante desgastado e com 15h44 de tempo em quadra durante o Grand Slam de Paris.

Na segunda rodada, o tcheco desabou em quadra após vencer o argentino Mariano Navone depois de 4h41 de jogo, com fortes cãibras e sofrendo por conta do calor de 30°C. Ele precisou receber atendimento médico em quadra e ficou deitado no chão por vários minutos.

Mensik precisou receber atendimento médico em quadra e ficou deitado no chão por vários minutos. A equipe médica colocou bolsas de gelo em sua cabeça, pescoço e peito para ajudá-lo a se refrescar.

Ele chegou a se levantar e deixou a quadra andando, mas voltou a ter dificuldades para caminhar indo para o vestiário e recorreu a uma cadeira de rodas.

Ouch! Jakub Mensik got a cramp while speaking to reporters after his French Open quarter-final win pic.twitter.com/I0tt1JKYNX — BBC Sport (@BBCSport) June 3, 2026

Na sequência, nas oitavas de final do Grand Slam, o tenista disputou um duelo de cinco sets contra Andrey Rublev. Mensik também jogou uma partida de quatro sets contra Alex de Minaur.

Antes de enfrentar João Fonseca, o tcheco era o quinto tenista com mais tempo em quadra entre classificados às quartas de Roland Garros — 13h no total.

Com 1,96m de altura, Menisk foi campeão do Masters 1000 de Miami 2025 ao bater Novak Djokovic na final. Este é o único título oficial dele na carreira, que busca conquistar Roland Garros. Na semifinal, ele irá encarar o alemão Alexander Zverev.

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