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FUTEBOL INTERNACIONAL Algoz do Brasil na Copa, goleiro Nyland acerta retorno ao RB Leipzig Destaque da Noruega na vitória sobre a seleção brasileira no Mundial de 2026, arqueiro de 35 anos assina contrato até 2028 após deixar o Sevilla

O goleiro Ørjan Nyland está de volta ao RB Leipzig. O clube alemão anunciou a contratação do norueguês de 35 anos, que estava sem clube desde o fim de seu contrato com o Sevilla. O vínculo é válido até junho de 2028.

Nyland retorna ao Leipzig três anos após sua primeira passagem pela equipe. Na temporada 2022/23, disputou apenas três partidas e atuou como reserva de Janis Blaswich durante o período em que Péter Gulácsi se recuperava de uma grave lesão.

Agora, o cenário é diferente. O experiente goleiro chega justamente para ocupar a vaga deixada por Gulácsi, negociado com o Villarreal, e vestirá a camisa número 1 do clube alemão.

A contratação acontece poucas semanas depois de Nyland viver um dos momentos mais marcantes da carreira.



Titular da Noruega na Copa do Mundo de 2026, ele foi um dos destaques da campanha histórica da seleção escandinava e teve atuação decisiva na vitória por 2 a 1 sobre o Brasil, resultado que eliminou a equipe comandada por Carlo Ancelotti nas oitavas de final do torneio.

Ørjan Nyland, goleiro da Noruega. Foto: Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Durante a campanha, o goleiro acumulou defesas importantes e foi peça fundamental para levar a Noruega à melhor participação de sua história em Mundiais.

— Quando surgiu a oportunidade de voltar ao RB Leipzig, não hesitei por um segundo. Tenho ótimas lembranças do clube e das pessoas que trabalham aqui. A Copa do Mundo também me mostrou mais uma vez o quanto gosto de disputar grandes jogos e competir em alto nível. Quero levar essa energia para Leipzig — afirmou o goleiro.

O diretor esportivo do clube, Marcel Schäfer, destacou a experiência do reforço e lembrou que o atleta já conhece o ambiente do Leipzig.

— Com Ørjan, contratamos um goleiro muito experiente, que já conhecemos muito bem como jogador e como pessoa. Desde a primeira passagem, ele mostrou ser um excelente profissional, um jogador de equipe e alguém disposto a assumir responsabilidades. Após a saída de Péter Gulácsi, era importante trazer alguém com personalidade, qualidade e experiência internacional — disse.

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