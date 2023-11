A- A+

Mercado da bola Algoz do Brasil no Mundial sub-17, Echeverri é sondado por oito clubes europeus Real Madrid, Manchester City e PSG são alguns dos time interessados no meia-atacante. Jovem argentino pertence ao River Plate e tem multa rescisória de R$ 130 milhões

Os três gols marcados nas quartas de final da Copa do Mundo sub-17 contra o Brasil foram importantes para o meia-atacante Claudio Echeverri. Além de classificar sua seleção para a semifinal, o jogador do River Plate, que atrai interesse de diversos grandes times da Europa, fez com que essas equipes intensificassem ainda mais as sondagens.

Segundo o jornal espanhol As, Real Madrid, PSG, Manchester City, Juventus, Milan, Benfica, Atlético de Madrid e Inter de Milão querem a contratação de Echeverri. Estas equipes, aliás, estão dispostas a desembolsar o valor da multa do jogador, que é de 25 milhões de euros (cerca de R$ 133 milhões, na cotação atual).

No entanto, o River Plate trabalha para melhorar contrato do meia-atacante que termina em dezembro de 2024 e, consequentemente, aumentar sua multa rescisória. Por conta do interesse dos grandes clubes europeus, o time argentino quer um valor próximo dos 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) na multa do jogador.

O hat-trick na partida contra o Brasil foi categórico. No primeiro tempo, carregou toda a defesa até chutar de direita, e contar com um desvio que encobriu o goleiro. Na etapa complementar, ampliou após driblar três defensores e chutar cruzado na pequena área. Para fechar a conta, recebeu um lançamento em contra-ataque e teve frieza para driblar o goleiro e só empurrar para o gol aberto.

A atuação apenas reforça o desejo de vários clubes para contratar Echeverri. Além do Real Madrid, que acredita que o jovem seja o 'novo Endrick' ou até o 'novo Messi', PSG, Milan e Manchester City também o acompanham de perto e já demonstraram interesse. Para os merengues, que, além da revelação palmeirense, adquiriram Vinícius Jr. e Rodrygo em temporadas recentes, o argentino surge como novo grande alvo.

