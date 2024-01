Algoz na Copa do Mundo de 1998, Zidane homenageia Zagallo: 'Uma lenda'

A- A+

A morte de Zagallo, lenda do futebol brasileiro, continua sendo lamentada pelo mundo todo. Desta vez, o meio-campista francês Zinedine Zidane, ex-jogador do Real Madrid e algoz do Brasil na Copa do Mundo de 1998, homenageou o Velho Lobo nas redes sociais, quatro dias após a morte do ex-técnico da seleção brasileira.

"Mr Zagallo, uma lenda. RIP", escreveu Zidane.

Zidane foi o carrasco da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1998. O meio-campista, na época com 26 anos, marcou dois gols e deu o título do Mundial para a França, anfitriã daquela edição. Essa partida, por sinal, foi o último jogo de Zagallo como treinador do Brasil e a última chance do Velho Lobo conquistar o pentacampeonato mundial.

Adeus a uma lenda

Único tetracampeão mundial, Zagallo conquistou a taça da Copa do Mundo em 1958 e 1962, como jogador, em 1970, como técnico, e em 1994, como coordenador técnico. Com a morte de Zagallo, não há mais nenhum jogador vivo que tenha sido titular na final da Copa do Mundo de 1958, quando a seleção brasileira venceu a Suécia por 5 a 2, e se sagrou campeã mundial pela primeira vez na história. Zagallo e Pelé eram os últimos restantes.

Zagallo estava aposentado desde 2006, após a Copa do Mundo da Alemanha, e conviveu com inúmeros problemas de saúde. Nos últimos meses, as internações se tornaram mais recorrentes. A última havia sido em julho do ano passado por causa de uma infecção respiratória. Há dois anos, ele já havia ficado internado por quase duas semanas, mas recebeu alta às vésperas do seu aniversário de 90 anos.

Viúvo desde 2012 de Alcina de Castro, Zagallo deixa quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo, Mário César Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo.

