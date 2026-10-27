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Futebol Internacional "Algum dia chegará meu momento", diz Lamine Yamal sobre Bola de Ouro O jogador de 19 anos ficou em terceiro na votação, atrás na votação de Kane e do francês Kylian Mbappé

O jovem astro espanhol Lamine Yamal afirmou nesta terça-feira (27) que seu momento de ganhar a Bola de Ouro chegará “algum dia”.

“As coisas boas levam tempo, confio no caminho que estou construindo”, afirmou Yamal em sua conta no Instagram, um dia depois da entrega do prêmio ao terror inglês Harry Kane.

O jogador de 19 anos ficou em terceiro na votação, atrás na votação de Kane e do francês Kylian Mbappé.

“Sem pressa, com tranquilidade e com a tranquilidade de que algum dia chegará o meu momento”, continuou o atacante do Barcelona.

“Parabéns aos vencedores, meu foco volta a estar no que é importante: fazer com que o Barcelona volte a vencer”, concluiu Yamal, que recebeu pela terceira vez o Troféu Kopa de melhor jovem.

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