Algum time já foi tricampeão da NFL?

O Kansas City Chiefs enfrentará o Philadelphia Eagles pelo Super Bowl LIX, com o objetivo de conquistar um inédito tricampeonato da era moderna da NFL, a liga de futebol americano dos Estados Unidos.

Os torcedores do Green Bay Packers podem questionar: "Como o feito é inédito, se os 'cabeças de queijo' conquistaram três títulos seguidos entre 1929 e 1931 e um tetracampeonato entre 1965 e 1968?" Vamos entender!

Em primeiro lugar, devemos saber que o Super Bowl é o nome dado à final da NFL. O evento é realizado no primeiro trimestre do ano e marca o encontro entre os campeões da Conferência Americana (AFC) e da Conferência Nacional (NFC).

Este ano, o jogo será realizado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, no próximo domingo, dia 09 de fevereiro, com transmissão da Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), DAZN e Disney + (no streaming).

Em sua 59ª edição, o Super Bowl se tornou uma das principais audiências esportivas do mundo. No ano passado teve média de 123,4 milhões de espectadores e a expectativa é que o número seja superado neste domingo.

Mas, embora o futebol americano seja um esporte antigo e o sucesso do Super Bowl incontestável, a final da NFL pode ser considerada uma nova era do jogo.

O formato antigo e o surgimento do Super Bowl

Nem sempre os campeões da NFL foram decididos através do Super Bowl. A partida surgiu apenas em 1967, como resultado da fusão entre as duas principais ligas de futebol americano dos Estados Unidos: National Football League (NFL) e American Football League (AFL). Antes disso, os vencedores eram determinados por dois sistemas distintos.

Fundada em 1920 como American Professional Football Association (APFA), nome que só foi trocado dois anos depois, a NFL determinava seu campeão pelo recorde geral de vitórias e derrotas na temporada, sem a necessidade de playoffs. Esta fórmula funcionou entre 1921 e 1931, período em que o Green Bay Packers conquistou o primeiro tricampeonato da liga (1929, 1930 e 1931).

O modelo funcionava para as franquias até a temporada 1932, quando ocorreu pela primeira vez um empate entre os primeiros colocados. Na época, o Chicago Bears e o Portsmouth Spartans tiveram campanhas idênticas, e tiveram que se enfrentar para decidir o campeonato. Melhor para os Bears, que ficaram com o título daquele ano.

Já na temporada seguinte, a NFL dividiu as equipes em duas divisões (leste e oeste) e o vencedor de cada uma jogaria o NFL Campionship Game. A liga se desenvolveu e ajudou a popularizar o esporte nos anos seguintes, até que, em 1960, a AFL surgiu visando competir diretamente com a National Football League. A liga começou com oito times, passou por mudanças até a fusão com a principal adversária e seus campeões também eram decididos por meio de playoffs.

Seis anos depois, as duas entidades decidiram se fundir em um processo que durou três anos. Mas já em 1967, os fãs de futebol americano viram o primeiro impacto desta união. Após a fusão, as equipes da AFL formaram a Conferência Americana (AFC), enquanto as equipes da NFL formaram a Conferência Nacional (NFC) e com isso, os campeões das duas conferências faziam a grande final batizada de Super Bowl.



O Super Bowl I contou com uma vitória do Green Bay Packers sobre o Kansas City Chiefs por 35 a 10, no Los Angeles Memorial Coliseum, na Califórnia, no dia 15 de janeiro. Foi a segunda vez que os Packers conquistaram três títulos seguidos da NFL, mas desta vez, o feito foi registrado de forma diferente, porque a partida significou o começo da nova era da liga.

No ano seguinte, os 'cabeças de queijo' voltariam a ganhar o campeonato e ficariam marcados como a única equipe da história a ganhar quatro vezes seguidas uma liga que se tornou notável pela rotatividade de seus campeões. Mas, como dito anteriormente, 1968 era o segundo ano da era Super Bowl, então, pode-se considerar que, ao invés de um tetracampeonato, os Packers tiveram dois bicampeonatos seguidos.

É por isso que o Kansas City Chiefs pode realizar um tricampeonato inédito na NFL. Caso saia vencedor, será a primeira vez na era do Super Bowl que uma equipe conquista três títulos seguidos da liga.

Super Bowl LIX: Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles

Esta será uma reedição do Super Bowl 57, grande confronto que terminou com a vitória dos Chiefs por 38 a 35, em fevereiro de 2023, o primeiro título da atual sequência do bicampeão. Já os Eagles buscarão o segundo caneco — foram campeões pela primeira vez na temporada de 2017. As duas equipes tiveram como chave neste ano a consistência, com Kansas City tendo a melhor campanha da Conferência Americana (AFC), com 15 vitórias e duas derrotas, e os Eagles tendo a segunda melhor da Nacional (NFC): 13 vitórias e quatro derrotas.

Em questão de quarterback, quase nada se compara a Patrick Mahomes. Aos 29 anos, ele já é um dos maiores jogadores de todos os tempos, tendo a chance de vencer o quarto título — os Chiefs também foram campeões na temporada de 2019. No último 26 de janeiro, tornou-se apenas o terceiro da posição na história a chegar ao quinto Super Bowl da carreira. Os outros foram os lendários Tom Brady e John Elway.

Do lado de Philadelphia, Jalen Hurts é um capitão que também já viveu momentos mais brilhantes, mas aprendeu a dividir melhor as responsabilidades nos Eagles. Menos afobado nos passes longos e seguindo um plano de jogo mais controlado feito pelo treinador Nick Sirianni, viu Saquon Barkley virar o protagonista.

Já na defesa, ambas as equipes demonstram muita força. Os Chiefs possuem dois grandes apressadores de passe que são o veterano Chris Jones e o jovem George Karlaftis, mas o mesmo acontece com os Eagles. Sua defesa causa muitos problemas aos ataques adversários por conta da presença de Jalen Carter e C.J. Gardner-Johnson.

Onde e quando será o Super Bowl 59?

A grande final da temporada 2024 da NFL acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025. O local escolhido para a 59ª edição (LIX) foi o Caesar Superdome, em New Orleans. Inaugurado em 1975, a casa dos Saints é um dos estádios mais icônicos do esporte e receberá sua oitava decisão — a última foi em 2013.

A partida envolvendo Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs contará com a transmissão a Rede TV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), DAZN e Disney + (no streaming).

